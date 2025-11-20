¡ÖÅ·¿´¤¬¾¡¤Ä¡×Í½ÁÛ¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤¬¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¡×¤Ç°æ¾åÂó¿¿¤ò±þ±ç¤¹¤ëà°Õ³°¤ÊÍýÍ³á
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£²£´Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¡¢Æ±µé£²°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤È£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈÆâ¤Ç·èÀï¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÂó¿¿¤ËÇÔ¤ì¤¿¸Å¶¶³ÙÌé»á¡Ê£³£¸¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¡£¸Å¶¶»á¤¬¡Öº£²ó¡¢Å·¿´¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤«È¯¸À¤È¤«¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«¿®¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºÙÀî»á¤ÏÆ±Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸Å¶¶»á¤È¤ÏÍýÍ³¤¬°ã¤¦¤È¤·¡ÖÂó¿¿Áª¼ê¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡ÊÅ·¿´¡Ë¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅ·¿´¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤Ê¤Î¤è¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¡£Å·¿´¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ì¤Ï¶Ïº¹¡Ê¤ÎÈ½Äê¡Ë¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾¡ÇÔ¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÙÀî»á¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂó¿¿¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¿´¾ðÅª¤Ë¤ÏÂó¿¿¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ·¿´¤¬ÂÇÅÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¼«Ê¬¡ÊÅ·¿´¡Ë¤¬¤½¤¦¤¤¤¦È¯¿®¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ã²¶¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Â¦¤À¤«¤éÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÂó¿¿¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£