13時の日経平均は1248円高の4万9785円、アドテストが386.40円押し上げ 13時の日経平均は1248円高の4万9785円、アドテストが386.40円押し上げ

20日13時現在の日経平均株価は前日比1248.27円（2.57％）高の4万9785.97円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1289、値下がりは272、変わらずは48と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を386.40円押し上げている。次いで東エレク <8035>が141.39円、ＳＢＧ <9984>が81.22円、ファストリ <9983>が70.59円、ＴＤＫ <6762>が52.65円と続く。



マイナス寄与度は23.67円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が3.18円、エムスリー <2413>が2.97円、資生堂 <4911>が2.96円、メルカリ <4385>が2.57円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は保険の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、証券・商品、機械、水産・農林、小売と続いている。



※13時0分5秒時点



株探ニュース

