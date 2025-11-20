「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第7節は21日（金）から23日（日）にかけて、計7つのカードが実施される。

◼️SAGA久光スプリングス vs 東レアローズ滋賀

SAGA久光のホームゲームは、金曜日から土曜日にかけてSAGAアリーナで行われる。SAGA久光は前節、Astemoに1セットも与えることなく快勝。連勝を9に伸ばした。原動力になっているのが、アタック決定率56.8%で首位を走る荒木彩花だ。AstemoとのGAME2も61.5%のアタック決定率をマークし、ブロック2点、サーブ2点を含め12得点をたたき出した。対する東レ滋賀は、新加入の林田愛佳が右膝の負傷で離脱。前節のKUROBE戦は1勝1敗としたものの、順位は12位といまだトンネルから抜け出せていない。昨季のレギュラーシーズンで2勝しているSAGA久光との対戦で、浮上のきっかけをつかみたいところだ。

◼️埼玉上尾メディックス vs 大阪マーヴェラス

6勝4敗で現在5位の埼玉上尾が、ホームの夢アリーナたかた（岩手県陸前高田市）に大阪MVを迎える。埼玉上尾は前節のGAME1で、デンソーを相手に2セットビハインドから大逆転勝利を収めた。無類の勝負強さを発揮したのが、新加入のオクム大庭 冬美ハウィだ。両チーム最多の22得点。ロザマリア・モンチベレル（デンソー）との打ち合いを制して、チームをフルセットの勝利に導いた。一方、敵地に乗り込む大阪MVは7勝5敗で現在6位。刈谷と対戦した前節のGAME2は、榊原菜那を軸にサーブで主導権を握った。守備に定評がある両チームの対戦は、ボールが落ちない持久戦になりそうだ。

◼️PFUブルーキャッツ石川かほく vs Astemoリヴァーレ茨城

PFUは前節、それまで無敗のNEC川崎に初めて土をつけた。殊勲は、24得点を稼ぎ出したバルデス メリーサだ。翌日のGAME2はストレートで破れたものの、バルデスが一人で19得点（アタック決定率63.3%）をマークするなど異次元の活躍を見せている。対戦するAstemoにとっては、バルデスに自由を与えないことが勝利の鍵を握っていると言えよう。そのAstemoは現在6連敗中。前節のSAGA久光戦は、2日続けてストレート負けを喫した。明るい材料もある。チーム全体のサーブ効果率13.9%はリーグトップ。個人でも、マッケンジー・メイが19.3%でランキング1位につけている。チームの強みを生かし、V字回復を果たしたい。

◼️アランマーレ山形 vs デンソーエアリービーズ

10チームが12試合を終え、今季のSVリーグも約4分の1を消化した。それぞれの特色が表れる中、懸命にもがいているのがA山形だ。第5節の岡山戦で今季初勝利を挙げたものの、次が続かない。我慢の展開となった前節の群馬戦も、ストレートで連敗した。それでも、スコア以上に拮抗したのは、選手一人ひとりが明確なテーマを持って臨んでいるからだろう。リスクを恐れず、思い切りのいいプレーを期待したい。ロザマリア・モンチベレル、サブリーナ・デジェズス・マシャド、蓑輪幸とリーグ屈指の高さを誇るデンソー。184cmのルーキー、柳千嘉も存在感を発揮している。しかし、前節の埼玉上尾戦はマッチポイントを取ってからまさかの逆転負けを喫した。リードした状況から、いかに試合を終わらせるかに注目だ。

◼️ NECレッドロケッツ川崎 vs クインシーズ刈谷

前節のGAME1で今季初黒星を喫したNEC川崎。それでも、翌日のGAME2で立て直し、対戦したPFUを圧倒してストレート勝利をもぎ取った。この試合で佐藤淑乃はアタックで決定率58.3%、14得点の活躍。3本のブロックポイントに加え、サーブレシーブ成功率61.9%と抜群の安定感を発揮した。シルビア・チネロ・ヌワカロールも60.0%のアタック決定率を残しており、相手チームにとっては最も警戒すべき存在と言えよう。刈谷は前節、大阪MVに1勝1敗。勝ったGAME1では、コーチ兼任のヌットサラ・トムコムが初出場を果たした。セッターの髙佐風梨も巧みなトスワークでチームを牽引。NEC川崎の中川つかさも含め、ハイレベルなセッターの共演は必見だ。

◼️ヴィクトリーナ姫路 vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

3連勝で首位のNEC川崎を追随する姫路は、野中瑠衣、カミーラ・ミンガルディの両アウトサイドヒッターが元気だ。前節の岡山戦はサーブも機能し、攻守にわたってチームの勝利に貢献した。3週間ぶりにホームのヴィクトリーナ・ウインク体育館に戻り、4位と好調のKUROBEを迎える。そのKUROBEは前節、東レ滋賀に1勝1敗。GAME1は持ち味のブロックディフェンスが機能しなかったが、修正して臨んだGAME2はサーブで相手の守備を崩し、ストレートで完勝した。レーナ・シュティグロートが両チーム最多の18得点。ミドルブロッカーの中村安里、山口真季も高いアタック決定率を残している。今節の結果次第で順位が入れ替わる可能性もあり、両チームのモチベーションは極めて高い。

◼️岡山シーガルズ vs 群馬グリーンウイングス

岡山は前節、ホームの山陽ふれあい公園総合体育館で姫路に連敗。地元のファンに勝利を届けることができなかった。それでも、和田実久、宮川琴花、佐原菜々花といった10代の選手がコートに立っているのはプラスの要素。シーズンを通して成長していく姿が見られるに違いない。坂本将康新監督のもと、群馬が明らかな変化を見せている。昨季はレギュラーシーズン44試合でわずか５勝だったのに対し、今季は早くも6勝を挙げている。前節のA山形戦で連勝し、星を五分に戻した。GAME2では、仁井田桃子がアタックで11得点、決定率50.0%の活躍。3本のブロックポイントでチームに勢いをつけている。大型補強で生まれ変わった群馬の躍進から目が離せない。

■SVリーグ女子第7節 試合日程・放送情報・配信情報

SAGA久光スプリングス vs 東レアローズ滋賀

▼日時

GAME1：11月21日（金）19時05分～

GAME2：11月22日（土）15時05分～

▼会場

SAGAアリーナ

▼放送

GAME1: BS12 トゥエルビ

GAME2: なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

埼玉上尾メディックス vs 大阪マーヴェラス

▼日時

GAME1：11月22日（土）13時05分～

GAME2：11月23日（日）12時05分～

▼会場

夢アリーナたかた

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

PFUブルーキャッツ石川かほく vs Astemoリヴァーレ茨城

▼日時

GAME1：11月22日（土）13時05分～

GAME2：11月23日（日）13時05分～

▼会場

とり野菜みそ BLUECATS ARENA

▼放送

GAME1: 石川テレビ放送

GAME2: なし

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド

GAME2: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

アランマーレ山形 vs デンソーエアリービーズ

▼日時

GAME1：11月22日（土）14時05分～

GAME2：11月23日（日）13時05分～

▼会場

つるしんアリーナ小真木原

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

NECレッドロケッツ川崎 vs クインシーズ刈谷

▼日時

GAME1：11月22日（土）14時05分～

GAME2：11月23日（日）13時05分～

▼会場

東急ドレッセとどろきアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ヴィクトリーナ姫路 vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

▼日時

GAME1：11月22日（土）14時05分～

GAME2：11月23日（日）14時05分～

▼会場

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

▼放送

GAME1: なし

GAME2: J SPORTS 4

▼配信

J SPORTSオンデマンド

岡山シーガルズ vs 群馬グリーンウイングス

▼日時

GAME1：11月22日（土）14時05分～

GAME2：11月23日（日）14時05分～

▼会場

シゲトーアリーナ岡山

▼放送

なし

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2: J SPORTSオンデマンド