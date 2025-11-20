ウクライナ西部の都市テルノピリの集合住宅がロシアによる空爆を受けた/Clipped From Video

キーウ（CNN）ウクライナ西部の都市テルノピリで集合住宅の建物2棟が夜間、ロシアに空爆され、子ども3人を含む少なくとも26人が死亡、100人近くが負傷した。ウクライナ内相が19日に明らかにした。

イゴール・クリメンコ内相は19日夕、25人とは連絡が取れていないと述べ、一家全員が行方不明になっていて、届け出る人が誰もいないケースもあると語った。

破壊された集合住宅の9階に息子がいたという女性は、息子はきっと無事に救出されると今も信じていると語った。

ボロディミル・ゼレンスキー大統領は、救急隊が今も捜索救助活動を続けていると述べ、まだがれきの下敷きになっている人がいることから、犠牲者の数はさらに増える恐れがあるとの見方を示した。同盟諸国に対しては、暴力をやめさせて平和を取り戻すため、ロシアに対する圧力を強めるよう求めた。

ロシアの攻撃はウクライナ東部と首都キーウのような大都市にほぼ集中していたことから、西部の方が安全と判断して避難した住民も多かった。

今回の攻撃に関連して、ウクライナ南西部と国境を接するルーマニアの国防省は、ロシアのドローンによる領空侵犯を受け、北大西洋条約機構（NATO）の戦闘機「ユーロファイター」2機を緊急発進させ、続いてルーマニアの戦闘機「F16」2機を発進させたと発表した。

19日午前にはポーランドも領空防衛のために戦闘機を緊急発進させ、2空港を一時的に閉鎖していた。

ウクライナ空軍によると、ロシアは今回の夜間攻撃でドローン数百機とミサイル数十発を使用。テルノピリの集合住宅に対する攻撃には、防空網をかいくぐることができ、先端の精密誘導システムを搭載したロシア製の巡航ミサイル「Kh-101」が使われたとみられる。