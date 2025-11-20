カーデよりジャケットよりこっち！【ZARA】40・50代に似合う「洗練見えケープ」

朝晩が冷え込むこの時期に手放せない「羽織アイテム」、周りと差をつけたいなら、洗練されたデザインで、上品なムードが漂う「ケープ」に注目！ カーデやジャケットよりも女性らしく、ミドル世代の垢抜けをサポートしてくれそう。【ZARA（ザラ）】には、大人が取り入れやすいシンプルなアイテムが揃っています。今シーズンはケープを取り入れて、いつものコーデをアップデートしてみて。

エレガントなシルエットで上品な着こなしに

【ZARA】「ウール アシンメトリーネック ケープ」\7,990（税込）

ドレープがきいた美しいシルエットのケープ。体をすっぽりと覆うサイズ感で、キレイ見えしつつ体型カバーも狙えそう。アシンメトリーなネックデザインがアクセントになり、シンプルながら1枚で存在感を放ちます。ニュアンス感があって上品なダークグレーのケープは、プラスワンでコーデを格上げできるかも。

一点投入でコーデが華やぐフリンジデザイン

【ZARA】「フリンジニットケープ」\13,590（税込）

裾のフリンジが華やかなアクセントになったケープ。トレンドカラーとして注目のダークブラウンも、垢抜けをサポートします。カジュアルコーデはもちろん、シックな色味なのでキレイめコーデとも好相性。カーデやジャケットより抜け感のあるシルエットで、羽織るだけで女性らしさを引き出してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M