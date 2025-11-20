パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）が2025年11月16日、自身のインスタグラムを更新。「シダマツ」ペアの元相方・松山奈未選手（27）との再会ショットを披露した。

「シダマツを育ててくださりありがとうございました」

志田選手と松山選手のペアは25年8月の「世界バドミントン選手権大会」をもってペアを解消していた。

そうしたなか、志田選手はインスタグラムで「2ヶ月半遅れになりましたが 改めて、丁さんに感謝の気持ちを伝えられました」とし、松山選手と、丁さんこと中島慶コーチとの3ショットを投稿した。

志田選手は「とても熱く指導していただき、あたたかく支えていただきました」、「シダマツを育ててくださりありがとうございました」と感謝の気持ちを述べていた。

インスタグラムに投稿された写真では、志田選手は花がデザインされた白いスウェットトップスを着用。松山選手はブルーのシャツとグレーのカーディガンを着用。久しぶりの「シダマツ」ペア復活で、笑顔をみせていた。

この投稿には、「とってもあたたかいです！」「二人ともかわいい」「本当に美しい」「これからもお二人がより幸せで充実した生活を送られますように！」「シダマツ最高です！」といったコメントが寄せられていた。