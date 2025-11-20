クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、福袋「クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋」の抽選販売の受付を11月26日正午から公式アプリ内特設ページで開始します。

【写真】オリジナルクリアボトル！ 「キャラメル ホース カスタード」も何とも言えないかわいらしさ！

「クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋」は、人気メニュー「オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ」6個、ニット生地のオリジナルミニバッグ、好きなドーナツ12個と交換できる「ドーナツパスポ―ト2026」1枚がセットになった「オリジナル・グレーズド ダズンハーフセット」（4000円、以下、税込み）、2026年の干支である「午（ウマ）」をモチーフにした「干支ドーナツ」の「キャラメル ホース カスタード」やお正月飾りをイメージした「ラッキー ストロベリーリング」など計12個のドーナツとニット生地のオリジナルミニバッグ、「ドーナツパスポ―ト2026」1枚がセットの「干支ダズンセット」（5000円）、「干支ダズンセット」にオリジナルクリアボトルと「ドーナツパスポ―ト2026」がもう1枚加わった「干支ダズンプレミアムセット」（7000円）がラインアップ。

福袋の当選発表は12月5日午前10時以降、受取期間は同月27日から2026年1月3日まで。一部店舗では1月1日から店舗販売も実施される予定とのことです。ドーナツパスポートの有効期限は2026年6月30日までです。

また、「キャラメル ホース カスタード」「ラッキー ストロベリーリング」、ウィンターシーズン限定で販売される定番メニュー「チョコレート スノーマン」、人気商品「オリジナル・グレーズド」「チョコ スプリンクル」を詰め合わせた「LUCKY JUMP！ 干支 ダズン（12個）」（3024円〜）、「LUCKY JUMP! 干支 ダズン ハーフ（6個）」（1641円〜）、「LUCKY JUMP！ 干支 ボックス（3個）」（918円〜）を12月26日から販売します。

