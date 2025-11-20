サザンオールスターズ未公開ライブ音源、11・22『やさしい夜遊び』でオンエア
サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のリリースを記念して、22日放送のTOKYO FM系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて、パッケージ未収録のライブ音源が特別オンエアされることが決定した。
【動画】バンドの今を収めた貴重映像…サザンオールスターズドキュメンタリー ティザー
今回の放送では、『ライブ映像作品「THANK YOU SO MUCH!!」リリース記念!! ラジオ未公開ライブ音源もOA!? スペシャル!!』と題した特集を実施。今年3月にリリースされた16作目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を携えて展開されたアリーナ＆ドームツアーのライブ音源を中心に、映像商品には収録されていない特別なパフォーマンスも音源として放送される。
同番組は、桑田佳祐がパーソナリティを務める土曜夜の人気ラジオプログラム。放送開始から30年を迎えた今もなお、ここでしか聴けない未発表音源や生歌披露など、貴重なコンテンツを届け続けている。今回の放送も、ファンにとって見逃せない内容となりそうだ。
あわせて、ライブ映像作品の発売を記念した関連企画も続々展開中。21日には、ファンクラブ会員限定でドキュメンタリー映像『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』が配信されるほか、SNS投稿企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』もスタート。映像作品の感想をハッシュタグ付きでX（旧Twitter）に投稿すると、抽選で特製クリアファイルがプレゼントされる。ドキュメンタリーのティザー映像はバンドのYouTubeで確認できる。
リリースからライブ、配信、投稿企画に至るまで、2025年のサザンは“THANK YOU SO MUCH”旋風が止まらない。
