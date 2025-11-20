ナダル、タクシー乗車中に「降りろ！」怒鳴られ… 娘を思い父の苦悩も
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）が、17日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59〜翌0：29）に出演。ナダルが、“嫌われている”とした立ち位置から、娘への影響を心配した。
【貴重写真】幸せそう…！結婚式で妻＆愛娘との3ショットを公開したナダル
ナダルは、2018年11月22日に一般女性と結婚。19年3月21日に第1子となる女児が誕生した。この日は「芸人の子育てを考えようSP」というテーマでトーク。冒頭から「僕の娘として生まれた瞬間に、やっぱりちょっとつらい」とぼやいた。
芸人たちの私生活の領収書やレシートをエピソードとともに査定する「芸人領収書」という企画で、ナダルは「8393円」のレシートを公開した。子どもがつらい思いをしないために変装するための帽子」を購入したと説明すると、スタジオに笑いが起き「何がオモロいねん！」とツッコミ。千鳥・大悟から詳細を聞かないまま「承認」とされ「戦ってると思うねん。芸人として」と共感されると「いやまだ…いろいろ聞いてください」と訴えた。
自宅では「深い部分は一切見せてない」「関西弁は喋らない、全部標準語」「テレビは見せない」と徹底。娘から「ダディ」と呼ばれており、「なに？どうしたの？」と標準語で答えているという。
「デカい十字架、業を背負ってる」と話し、先日タクシーに乗っている際に「何か一般の人がナダルやん。降りろおい、降りろ降りろ！って。降りるかー！なんで降りなあかんねんって」とツッコミを入れたエピソードを明かした。
また舞台でトーク中に観客から突然、「ナダル殺す！」と言われ、「いや殺すやなくて！勝手にしゃべったらあかんそれ！」と、ここでもツッコミを入れたという。
改めてこの状況に「娘がそれ見たらどう思いますか？って」「僕と歩いてるとき、この状況だけは絶対にさせたくない。味わう必要もない。ただ僕の娘として生まれてきただけ」と熱弁。「それを守るためのただのバケットハット」と、レシートについて訴えた。
なお、番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。
