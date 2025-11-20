

都内のバーガーキング店舗（写真：筆者撮影）

【写真】「マクドナルドを挑発しすぎ」バーガーキングの驚くCMの中身

アメリカの金融大手であるゴールドマン・サックスは、ハンバーガーチェーン「バーガーキング」の日本事業を買収することを発表した。

バーガーキングは1993年に日本初上陸を果たしたが、業績は伸び悩み、2001年に一旦日本から撤退。07年に再上陸するものの、しばらく鳴かず飛ばずだった。19年7月に株式会社ビーケージャパンホールディングスによる新体制がスタートしてから、業績は上向いた。

以降、バーガーキングの業績は好調で、25年10月時点で300店舗を達成、28年末までに600店舗を目指すという。そうした中での買収劇は、さらに事業を拡大するための布石と見ることができる。

筆者の専門の広告・マーケティングの見地から見ても、今後、非常に面白い展開が期待できる。

マクドナルドへ対抗意識むき出し

日本に限らず、バーガーキングは世界的にマクドナルドへの対抗意識をむき出しにした広告展開をしており、“炎上ギリギリ”のラインを攻めて話題を集めている。

今後、ゴールドマン・サックスの買収によって事業資金が潤沢になると、さらに出店が加速し、広告予算も増加すると、これまで以上に面白い広告展開を行うことが期待できるだろう。

同社の逆転劇ともいえる“強さ”の背景を、マーケティングミックス（4つの要素：Product、Price、Place、Promotionを組み合わせること）の視点から現状を整理しておこう。

Product（商品）とPrice（価格）に関しては、バーガーキングは「おいしいけどマクドナルドより値段が高い」というイメージが強かった。

以前は、「価格に見合った価値に欠ける」というところで、マクドナルドはもちろん、モスバーガーやロッテリアの後塵を拝していた。しかし、原材料高でマクドナルドをはじめとする、ハンバーガーチェーンの値上げが起きる中、バーガーキングの割高感は薄れていった。「おいしくて、価格もさほど高くない」というイメージに変わりつつある。

近年のグルメバーガーブームも追い風になっているだろう。このブームとハンバーガーチェーンの値上げによって「ハンバーガーは安いもの」というイメージは薄れており、「おいしいハンバーガーをそれなりのお金を払って食べる」という食習慣が日本で定着してきている。



このボリュームあるバーガーが魅力だ（写真：筆者撮影）

次に、Place（流通）についてだが、これまで店舗数が少なかったため、生活動線上にない人は利用しづらかったが、都市部には店舗が増えてきて、だいぶ行きやすくなってきている。今後、地方にも出店していけば、商圏は広がっていくだろう。

ちなみに、筆者の出身地・鳥取県では、マクドナルドよりもロッテリアやモスバーガーのほうが先に進出していた。ついにマクドナルドが出店した際は地元の関心も高く、多くの地元住民が利用した。現在はマクドナルドが優勢となっている。

バーガーキングで同じことが起こるかは不明ではあるが、「後発は不利」とは必ずしも言えないように思える。

最後のPromotion（広告）についてだが、先述のようにバーガーキングは世界的にマクドナルドに対抗する面白い広告展開を行っている。マクドナルドという強者に対抗する「挑戦者」としてあえてケンカ腰のプロモーション戦略を取ることで、費用対効果の高いプロモーションが行われていると言えるだろう。

バーガーキングの広告の事例を見てみよう。

有名な事例としては、20年にマクドナルドが秋葉原にある店舗をビルの建て替えで閉店した際に、近隣のバーガーキングが店舗の前に掲示したポスターがある。

そこには、バーガーキングの店員がお辞儀をするイラストともに、下記のようなメッセージが書かれていた。

22年間たくさんのハッピーをありがとう。 私たちの2軒隣のマクドナルドさんが今日で最終日を迎えます。

たがいに良きライバルとして、アキバを愛する仲間として

ちかくにいたからこそ、私たちも頑張ることができました。マクドナルドさん

のいないこれからを思うと寂しさでいっぱいです。どうかみなさん、

勝手なお願いですが、今日は彼のところに行ってください。ずっと背中を追い続けた

チャレンジャーの私たちから、スマイルを込めて。お疲れさまでした。

これに対して、SNSではライバルに対して謙虚なメッセージを送るバーガーキングの称賛の声が起きたが、1列目を縦読みすると「私たちの勝チ」となっていることから、再度SNSで“ネタばらし”の投稿が拡散した。

大きな話題となり、炎上状態に

2年後の22年、マクドナルドは建て替えが完了して同地域に再出店したが、その際にバーガーキングは、以下のようなポスターを掲出した。

私たちの価値 合成着色料、化学調味料、合成香料、合成保存料などの人工的な添加物。これらをお店

で、できる限り使わない。ワッパーから、リアルフードという価値の

提供を始めています。2年前、突然やってきたパンデ

ミック。変わってしまった日常の中で、私たちもカ

ラダを守るたいせつさ、健康のありがたさ

を痛感しました。だから、よ

り安全に。シンプルな原料にこだわり

シンプルにつくる。ただただ

おいしさと安心の両立を目指し、いろい

ろと試行錯誤を積み重ねてきました。じ

っくり育て上げた本気の味。飾らな

い素材のうまさに、自信があります。こ

だわり抜いたバーガーを、これからもずっと

届け続けるバーガーキングです。

左側にはハンバーガーのイラストが入っているのだが、改行が不自然だ。今度は末尾の列を縦読みすると、「店のデカさよりだいじなこと。」と読める。

これらの「マクドナルドディスり」は面白がられ、ネットだけにとどまらずテレビ番組でも取り上げられて、大きな注目を集めた。

一方で、批判の声も多数出ており、炎上に近い状況になった。ただ、1つの看板やポスターで大きな注目を集めたのだから、費用対効果の高いプロモーションだったと言える。

23年には、バーガーキング渋谷センター街店の店舗の近くに「正面から大勝負！ BigBet」というキャッチコピーの下に歪んだ形のハンバーガーの新商品「ビッグベット」の写真が入った看板を掲出した。

実は、このハンバーガーの写真は、近隣のマクドナルドの店内から見ると、正常なハンバーガーの形に見える――という仕掛けになっていたのだった。

同年の10月27日、バーガーキング渋谷センター街店がハロウィンの日（10月31日）に臨時休業することを告知する動画が公式Xアカウントに投稿された。

この動画は、ゾンビがバーガーキング渋谷センター街店を襲ってハンバーガーを食べるという設定になっているのだが、ゾンビのファッションが、マクドナルドのマスコットキャラクターのドナルド・マクドナルドに似ているということで、SNSで話題化した。



迫ってくるゾンビ。その服装をよく見ると……（画像：「バーガーキング・ジャパン」の公式Xより）



ドナルド・マクドナルドにそっくり！（画像：「バーガーキング・ジャパン」の公式Xより）

なぜマクドナルドを煽るのか

バーガーキングがこのような“攻めた”広告展開を行う背景には、競合のマクドナルドと事業規模で大きな差がある中で、

という点がある。

日本はまだおとなしいほうで、海外ではもっと過激なプロモーションを行っている。

たとえば19年には、ブラジルで「Burn That Ad（広告を燃やせ）」というキャンペーンを行っている。これは、スマホのアプリを使ってマクドナルドの広告をAR（拡張現実）で燃やせば、ハンバーガーの無料クーポンが手に入るという施策だ。

まさに“炎上広告”なのだが、日本で同じことをやると、バーガーキングのほうが激しい批判を浴びて、炎上してしまうに違いない。

また同年に本国・アメリカのバーガーキングは、顧客がマクドナルド店舗の近くに来ると、スマートフォンにインストールしたバーガーキングのアプリから同社の看板商品「ワッパー（Whopper）」が1セント（約1円）で買えるクーポンが配信されるキャンペーンを展開。

アプリを起動すると、最寄りのバーガーキングの店舗への道案内が行われるという仕組みまで付けられていた。

日本のプロモーションは、「（マクドナルドディスりに）気付く人は気付く」という程度にとどまっており、海外ほどあからさまではない。文化や広告の取引慣行の違いもあるので、バーガーキングが日本で事業を拡大しても、海外のようなあからさまな展開をすることはないと思われる。

ただし、店舗も広告予算も増えれば、もっと大規模で面白い展開が可能になるはずだ。バーガーキングが急速に事業拡大をしたところで、マクドナルドの牙城を崩すことはそう容易ではない。それを考えると、バーガーキングは当分の間はマクドナルドを挑発し続けていくと思われる。

一方のマクドナルドも、SNSを中心としたプロモーションが得意だし、最近は面白い施策も展開している。さすがにバーガーキングの挑発に安易に乗ることはしないだろうが、同社もさらにプロモーションに磨きがかかっていくのではないかと思われる。

炎上や批判が巻き起こりやすい時代になり、広告の世界もリスクを恐れて委縮しがちな風潮が蔓延している。

大手外食チェーン同士が切磋琢磨し合って、面白いプロモーションをしてくれれば、硬直しがちな日本の広告業界に風穴を開けてくれるのではないかと期待している。

（西山 守 ： マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授）