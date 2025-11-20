山田花子 （C）ORICON NewS inc.

　2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が19日、自身のブログを更新。野菜をたっぷり使ったヘルシーな手作り弁当を披露した。

　山田は「今日もお弁当」と題し、カツ丼、味噌汁、サラダが並んだ「ランチ弁当」の写真を投稿。「簡単に作れる『カツ丼』　お味噌汁　サラダ」と彩り豊かな手作り弁当を紹介している。

　野菜たっぷりのカツ丼、さらにブロッコリーとオクラ、トマトをたっぷり使ったフレッシュサラダなど、見た目にも美しいヘルシーな手作り弁当が並んでいた。

　さらに「お腹いっぱいよ　お店のカツ丼より薄めの味付けの手作りの方が好き　値段も味も優しいわよ〜」と料理のこだわりを明かしている。

　コメント欄には「美味しそう」「薄味、健康的でグッド」「最高のお弁当！」「毎日お弁当持参で、えらいなぁ」「やっぱり手作りがホッとしますね」「やり繰り上手で素晴らしい」など、称賛の声が多数寄せられていた。