2児の母・山田花子、野菜たっぷり手作り弁当を紹介「美味しそう」「薄味、健康的でグッド」「最高のお弁当！」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が19日、自身のブログを更新。野菜をたっぷり使ったヘルシーな手作り弁当を披露した。
【写真】「やり繰り上手」野菜をたっぷり使った山田花子の手作り“カツ丼弁当”
山田は「今日もお弁当」と題し、カツ丼、味噌汁、サラダが並んだ「ランチ弁当」の写真を投稿。「簡単に作れる『カツ丼』 お味噌汁 サラダ」と彩り豊かな手作り弁当を紹介している。
野菜たっぷりのカツ丼、さらにブロッコリーとオクラ、トマトをたっぷり使ったフレッシュサラダなど、見た目にも美しいヘルシーな手作り弁当が並んでいた。
さらに「お腹いっぱいよ お店のカツ丼より薄めの味付けの手作りの方が好き 値段も味も優しいわよ〜」と料理のこだわりを明かしている。
コメント欄には「美味しそう」「薄味、健康的でグッド」「最高のお弁当！」「毎日お弁当持参で、えらいなぁ」「やっぱり手作りがホッとしますね」「やり繰り上手で素晴らしい」など、称賛の声が多数寄せられていた。
【写真】「やり繰り上手」野菜をたっぷり使った山田花子の手作り“カツ丼弁当”
山田は「今日もお弁当」と題し、カツ丼、味噌汁、サラダが並んだ「ランチ弁当」の写真を投稿。「簡単に作れる『カツ丼』 お味噌汁 サラダ」と彩り豊かな手作り弁当を紹介している。
野菜たっぷりのカツ丼、さらにブロッコリーとオクラ、トマトをたっぷり使ったフレッシュサラダなど、見た目にも美しいヘルシーな手作り弁当が並んでいた。
さらに「お腹いっぱいよ お店のカツ丼より薄めの味付けの手作りの方が好き 値段も味も優しいわよ〜」と料理のこだわりを明かしている。
コメント欄には「美味しそう」「薄味、健康的でグッド」「最高のお弁当！」「毎日お弁当持参で、えらいなぁ」「やっぱり手作りがホッとしますね」「やり繰り上手で素晴らしい」など、称賛の声が多数寄せられていた。