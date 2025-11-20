富山地方鉄道が、鉄道線の本線の一部区間を自治体からの支援がなければ廃止の方針を示していることについて、県と沿線の市と町は、今月29日に開かれる分科会で来年度の運行支援について意向を示す見通しです。地鉄は、支援策が示されれば、内容を見極め、「来年度」の運行継続について判断することになります。沿線自治体や利用者にとっては、地鉄の廃止方針をひとまず1年延期できるかどうかの局面を迎えています。





富山地方鉄道は、本線の本線の滑川ー宇奈月温泉間と立山線の岩峅寺ー立山間について今年末までに沿線自治体から運営支援の意思表示がなければ、廃止を届け出る方針を示しています。このうち本線部分については、今月29日に魚津市で県と上市町、滑川市、魚津市、黒部市のトップ、それに地鉄の中田社長が出席する分科会が開かれます。複数の関係者によりますと、この会合で県と沿線の市と町が来年度の運行支援の意向を示し、地鉄が来年11月末としている本線の滑川・宇奈月温泉間の廃止の先送りを求めるということです。地鉄は、単年度ごとの支援ではなく国の補助が得られる再構築計画を視野に、県の交通政策も絡めた中長期的な再生策を求めています。地鉄は、会合で自治体側から支援策が示されれば、予算など内容を見極め、「来年度」について運行を継続させるかどうか判断することになります。一方、岩峅寺・立山間の廃止意向が示されている立山線については、あさって22日に分科会が開かれ、存続に向けての議論が交わされます。