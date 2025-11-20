嫁の妊娠知って「おろしたら？」→一転「私が育てる」義母の支離滅裂な言動のワケ【ママリ】

東京都在住・27歳の女性（沙耶さん／仮名）から寄せられた、妊娠をきっかけに“家族”という言葉が崩れていった体験談です。妊娠報告の場で「おろしたら？」と信じがたい一言を放った義母・雅子さん。それをきっかけに、沙耶さんは義母との直接のやりとりを絶ち、夫・大貴さんを介して最低限の連絡をとるようになりました。しかし出産が近づくと、雅子さんは豹変。「孫に会いたい」「悲しすぎる。私、何もしてないのに…」と、次々に身勝手な主張を繰り返します。さらにはSNSで“被害者アピール”まで始めた義母に対し、沙耶さんは言葉ではなく態度で距離を置く決断をします。「義母と絶縁するまで」第3話をご覧ください。

「育ててあげる」「母親失格」──初対面で「おろしたら？」と言い放った義母・雅子さんは、その後も沙耶さんの子育てに介入しようとし続けました。



沙耶さんは冷静に、言葉ではなく“録音”というかたちで毅然とした態度を示したといいます。そしてその夜、夫・大貴さんの口から明かされた“兄の存在”。亡くなった兄にまつわる過去が、義母の行動の根底にあるのではないか──



沙耶さんは、完全に否定しきれない何かを感じたとも語っています。



とはいえ、どんな背景があったとしても、他人を支配していい理由にはなりません。沙耶さんはあらためて、「共感すること」と「関係を持つこと」は別だと心に区切りをつけました。



皆さんだったら、こんな義母にどう対応しますか？



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）