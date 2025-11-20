北斗晶、夫が不在の夜に次男と外食「夜のモンブラン最高でした」

タレントの北斗晶が19日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介が不在の夜に次男と外食へ行ったことを報告した。

この日、北斗は「ポカポカ天気の中、ヒルナンデスに向かってまーす」と情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の生放送へ向かっていることを報告。「朝はゆっくり食べてる時間がないので、バナナと和歌山でおばあちゃんにもらったみかんで朝食」と写真とともに明かした。

続けて、前日に出演した情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）の料理コーナーを振り返り「生放送での料理は大変です 時間との勝負だし〜」とコメント。「今後、もっと簡単料理が出来るように頑張ります」と意気込みをつづった。

また「昨日は、今年のNHK紅白歌合戦に出場決定した新浜レオンくんが、報告を兼ねて遊びに来てくれました」と歌手の新浜レオンらとの集合ショットを公開し「紅白出場おめでとう！！頑張レオン」とエールを送った。

そして「昨日は仕事終わりに次男と待ち合わせしてコメダコーヒーに」と明かし「パパがロケに泊まりで行ってたので2人でパスタ食べてコメダコーヒーにハシゴ」と、佐々木が不在だったため次男と外食したことを説明。最後に、デザートにモンブランを食べたことを写真とともに報告し「夜のモンブラン最高でした」と満足げにつづり、ブログを締めくくった。