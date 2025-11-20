NEK!が11月26日にリリースする1stアルバム『MEME』より、先行配信中の新曲「GiMMiCK」のMVが11月21日21時にプレミア公開される。

（関連：NEK!は今、凄まじい勢いで数々の夢を叶えようとしている バンド結成から1年半で到達した初のZeppワンマン）

「GiMMiCK」は、生や世の中を芝居だと言い切りながら、その中でも抗い強く生きていくというNEK!の一貫した力強い精神性を表した1曲。タイトルには、NEK!の“!（びっくりマーク）”が反転して小文字のiになっている仕掛けが隠されており、これまでの作品にも散りばめられてきたNEK!らしい遊び心が感じられる。

また、発表と同時に公開されたティザー映像は、「GiMMiCK」のイントロに合わせて映るメンバーのクールなビジュアルが印象的なものに。当日は、21時からのプレミア公開前に、Instagram Liveも行われる予定だ。

さらに、「GiMMiCK」とアルバム『MEME』のリリースを記念した配信キャンペーンも開催。抽選で非売品の『NEK!ロゴステッカー（「MEME」ver.）』がもらえる『「GiMMiCK」ストリーミングシェアキャンペーン』と、指定のリンクから『MEME』をPre-add/Pre-Saveすると未公開カットを使用した『NEK!「MEME」オリジナル画像 Type A』をもらえるキャンペーンが行われる。どちらも期間は11月25日まで。

（文＝リアルサウンド編集部）