松村沙友理、毎日10時間睡眠「大谷翔平さんを見習って」 りんたろー。も驚き「『きゅるるん！』がウケないくらいきれい」
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）、お笑いコンビ・EXITのりんたろー。（39）が20日、都内で行われた「matsukiyo Beauty School」メディア向けトークイベントに登場した。
【写真】あざとかわいい！きゅるるんポーズの松村沙友理
「matsukiyo Beauty School」は、マツキヨココカラのプライベートブランド誕生10周年を記念した初のPOPUPイベント。あす21日から23日の3日間、東京・ZeroBase渋谷で開催する。POPUPイベントでは“美容の課外授業”をテーマに、楽しみながら美容知識を深められる多彩なコンテンツを展開する。
美容好きとして知られるりんたろー。だが、松村は「お会いするたびにおきれいになって…」と話しつつ、「宇宙一のかわいいは、さゆりんごのものです！きゅるるん！」とあざとくポーズ。りんたろー。は「本当にきれいで、『きゅるるん！』がウケないくらいきれい」と笑いを誘った。りんたろー。から年齢を聞かれた場面でも松村は「13歳のリンゴ姫ですきゅるるん！」と変わらずのあざとさと見せていた。
美容に睡眠時間が大切という話題では「忙しくてあんまり確保できない時もあります」というりんたろー。に対して、松村は「私すごい寝てます（笑）」とにやり。松村は「大谷翔平さんを見習って毎日10時間寝てます。大谷メソッドで」と明かし、「二刀流です。プリンセスと…まだ見つかってないんですけど（笑）」ととぼける。りんたろー。がすかさず「じゃあ一刀流ですよ（笑）」とツッコみ笑いを誘っていた。
イベントには医師でタレントの友利新（47）も登壇した。
