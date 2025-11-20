お笑いタレントの横澤夏子（35）が20日、都内でサトウ食品と味の素が手がける「鶏餅湯（ジーモアチータン）3分食堂」のツアー出発式に出席した。

鶏餅湯は両社が手がけるオリジナルの台湾風餅入りスープ。このほど、東京、福岡、大阪で無料提供を行うツアーを開催する。横澤は3人の娘を育てる母として、ゲスト店長を務めた。料理を実際に食べると「お餅がこうして、メイン料理になるんだと驚きました」とうなった。

育児をするなかで朝は忙しい。横澤は「朝に夕飯を作ることが多い」という。この日も子供にお餅を食べさせている間に夕食の準備を行った。「朝は忙しいと、立ちながらの食事になりますね。座って食べるより、とにかく全てのタスクを済ませたい」とタイムパフォーマンスの重要性を語った。

子供との向き合い方も日々勉強している。番組では共演者から「お風呂でアイスを食べる」という「アレンジお風呂」を勧められた。「お風呂でパーティーのようになって良いと聞きまして、毎回アイスだとあれなので、ペロペロキャンディーだったり、ジュースだったり、アレンジお風呂をわが家はやっています」と明かした。

「子供たちも楽しんでいるし、私もその間はトリートメントができたり、しっかりと地肌を洗うことができる」

横澤、子供たちと双方に好評のようだった。