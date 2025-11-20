磁石がくっつく瞬間を見た2歳→あまりにも美しい表現に1万いいね「素敵な感性」「すごい」【ママリ】

2歳娘の表現力に衝撃

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、サメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんの投稿したエピソードです。ときに子どもたちの発想や感性に、驚かされることはありませんか？サメ美さんの2歳の娘さんはある日、磁石と磁石がくっつくところを見てひと言。どうやってその美しい表現が出てくるのだろうか、と反響が寄せられました。

ときに子どもたちの発想や感性に、驚かされることはありませんか？周囲の言葉や出来事から吸収し、成長していく姿を見るのはうれしいものですよね。





投稿者・サメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんの2歳の娘さんはある日、磁石と磁石がくっつくところを見てひと言。どうやってその美しい表現が出てくるのだろうか、と反響が寄せられました。サメ美さんも衝撃だったというその表現とは？

今日、磁石と磁石がくっつく所を見た2歳さんが「なんか やくそくって かんじがするね」と言ったの尊かった

磁石と磁石がくっつくところを見て「やくそくってかんじがするね」と表現した娘さん。詩的のようで美しい表現ですね。指切りをして約束をしているような、温かなイメージが浮かびました。



この投稿には「感性に泣ける😭」「素敵な感性☺️」といったコメントや、中には「そのまま電気系経由して量子物理学の道に進んでほしい」と、逆に理系の道を進める方も…！磁石に対し、こんなにも温かなイメージが浮かぶことに驚きですね。娘さんの素晴らしい感性が光るエピソードでした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）