吉野家で「ラーメン鍋」が食べられる　「牛肉玉ラーメン鍋膳」販売、「つけ麺風」でも楽しめる

株式会社吉野家は、2025年11月27日（木）11時より、全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）にて、冬の期間限定新商品「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」の販売を開始する。※文中価格は全て税込表記

本体価格は、店内987円、テイクアウト969円。ライスの増量・追加（おかわり）は無料だという。テイクアウトも可能。※テイクアウトの鍋膳には漬物がつかない

今回、吉野家が提供する麺メニュー「牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）」は、牛肉、玉子、野菜、麺を濃厚なとんこつ醤油スープと共に楽しめる、新感覚の“ラーメン鍋”。旨みが染み出た牛肉と、スープをしっかり吸った麺が絡み合い、口いっぱいに濃厚な味わいが広がるという。

また、今回のメニューは、麺・具材・スープを一緒にしっかり煮込み「煮込みラーメン」として食べる方法と、麺をスープにくぐらせて玉子も絡めながら「つけ麺風」として食べる方法の「2種類」の食べ方の提案をしているという。さらに、残ったスープにライスを投入すれば、とんこつスープ雑炊のような、満足感のある〆も楽しめる。

今回の商品は、吉野家麺メニューの第2弾となる。牛丼、そして牛すき鍋膳で培ってきた牛肉の旨味を最大限引き出す手法とラーメン文化を掛け合わせ、これまでにない食べごたえと満足感を追求したという。

つけ麺風でも楽しめる

■商品概要

【商品名】

牛肉玉ラーメン鍋膳（とんこつ）

・店内価格

987円

・テイクアウト価格

969円

【商品名】

牛肉玉ラーメン鍋（とんこつ/単品）

※ライス・漬物はつかない

・店内価格

899円

・テイクアウト価格

883円

ライスの増量・追加（おかわり）無料