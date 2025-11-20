全日本プロレスは２０日までに公式Ｗｅｂなどで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（開幕戦・２２日、後楽園ホール）優勝予想の結果を発表した。

これは今月１５日正午から１９日正午まで公式「Ｘ」で優勝チームと１２・１０後楽園ホールで「優勝決定戦」対戦カードの予想を実施。それぞれのトップ３の結果を発表したもの。

今年の「最強タッグ」は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。

出場チームは以下の通り。

《Ａブロック》

鈴木秀樹＆真霜拳號

綾部蓮＆タロース

芦野祥太郎＆潮粼豪

大森北斗＆羆嵐

ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起

田村男児＆佐藤光留

《Ｂブロック》

ザイオン＆オデッセイ

宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．

青柳優馬＆安齊勇馬

本田竜輝＆野村直矢

他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ

優勝戦の対戦予想は「３位」が「芦野祥太郎 潮粼豪 ｖｓ 青柳優馬 安齊勇馬」。「２位」が「綾部蓮 タロース ｖｓ 青柳優馬 安齊勇馬」。そして「１位」が「綾部蓮 タロース ｖｓ 宮原健斗 デイビーボーイ・スミスＪｒ．」だった。

そして優勝チーム予想の「３位」が「綾部蓮＆タロース」。「２位」は「宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．」。そして１位が「青柳優馬＆安齊勇馬」だった。

◆１１・２２後楽園公式戦

▼Ａブロック公式戦

鈴木秀樹 真霜拳號 ｖｓ 綾部蓮 タロース

▼同

芦野祥太郎 潮粼豪 ｖｓ 大森北斗 羆嵐

▼Ｂブロック公式戦

宮原健斗 デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 本田竜輝 野村直矢

▼同

青柳優馬 安齊勇馬 ｖｓ 青柳亮生 ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼同

ザイオン オデッセイ ｖｓ 他花師 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン