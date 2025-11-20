「青柳優馬＆安齊勇馬」世界最強タッグ「優勝予想」ファン投票１位 全日本プロレス「公式Ｘ」発表…１１・２２後楽園開幕
全日本プロレスは２０日までに公式Ｗｅｂなどで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（開幕戦・２２日、後楽園ホール）優勝予想の結果を発表した。
これは今月１５日正午から１９日正午まで公式「Ｘ」で優勝チームと１２・１０後楽園ホールで「優勝決定戦」対戦カードの予想を実施。それぞれのトップ３の結果を発表したもの。
今年の「最強タッグ」は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。
出場チームは以下の通り。
《Ａブロック》
鈴木秀樹＆真霜拳號
綾部蓮＆タロース
芦野祥太郎＆潮粼豪
大森北斗＆羆嵐
ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起
田村男児＆佐藤光留
《Ｂブロック》
ザイオン＆オデッセイ
宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．
青柳優馬＆安齊勇馬
本田竜輝＆野村直矢
他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン
青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ
優勝戦の対戦予想は「３位」が「芦野祥太郎 潮粼豪 ｖｓ 青柳優馬 安齊勇馬」。「２位」が「綾部蓮 タロース ｖｓ 青柳優馬 安齊勇馬」。そして「１位」が「綾部蓮 タロース ｖｓ 宮原健斗 デイビーボーイ・スミスＪｒ．」だった。
そして優勝チーム予想の「３位」が「綾部蓮＆タロース」。「２位」は「宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．」。そして１位が「青柳優馬＆安齊勇馬」だった。
◆１１・２２後楽園公式戦
▼Ａブロック公式戦
鈴木秀樹 真霜拳號 ｖｓ 綾部蓮 タロース
▼同
芦野祥太郎 潮粼豪 ｖｓ 大森北斗 羆嵐
▼Ｂブロック公式戦
宮原健斗 デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 本田竜輝 野村直矢
▼同
青柳優馬 安齊勇馬 ｖｓ 青柳亮生 ライジングＨＡＹＡＴＯ
▼同
ザイオン オデッセイ ｖｓ 他花師 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン