雑貨店「3COINS」を展開するパルグループホールディングスは、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボレーションアイテムを12月6日に発売する。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」は、2016年の配信開始以降、世界的な人気を誇るミステリー・アドベンチャーシリーズ。1980年代の小さな町を舞台に、少年の失踪事件や謎の少女イレブンを巡る不可解な事件を描いている。

全国の3COINS店舗および公式通販サイト「PAL CLOSET」で取り扱われる。

作品の世界観を反映した限定デザイン

今回のコラボレーションでは、作品のロゴや登場人物に加え、劇中に登場するアイスクリームショップ「スクープス・アホイ（Scoops Ahoy）」のロゴデザインなどを使用した限定グッズを展開する。

ラインアップは多岐にわたり、ポーチやエコバッグなどのファッション雑貨から、マグカップやプレートなどのキッチンアイテム、クリアファイルやマスキングテープなどの文具まで幅広く用意する。価格帯は330円～1320円。

実店舗では購入制限を実施

商品名 価格 種類数 ハンカチ 330円 5種 クリアファイル5枚セット 330円 2種 ボールペン2本セット 330円 2種 クリーニングペン 330円 1種 マスキングテープ2巻セット 330円 3種 ふせん 330円 2種 ポーチ 550円 2種 5柄入りストックバッグ 550円 3種 缶バッジ5個セット 550円 3種 メガネケース 550円 2種 クリップボードファイル 550円 2種 ケーブルバンド 550円 2種 エコバッグ 550円 3種 キーホルダー 550円 4種 マウスパッド 550円 2種 ステッカー 550円 2種 キッチンクリップ 550円 2種 巾着2点セット 770円 2種 ブリキ缶 880円 2種 スリッパ 880円 2種2サイズ マグカップ 1100円 2種 プレート 1100円 2種 ボウル 1100円 2種 リードディフューザー 1320円 3種

実店舗での販売においては、購入個数制限が設けられる。1会計につき「各商品・各種1点まで」となる。