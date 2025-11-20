TWICE・ツウィ、視線強奪のストッキング美脚！思わず目が行く脚組みにファン騒然「圧倒的、美…」【PHOTO】

TWICEの台湾出身メンバー、ツウィの”ストッキング美脚”がファンを虜にしている。

【写真】ツウィ、視線強奪のストッキング美脚

ツウィは11月20日にインスタグラムを更新。雪の結晶の絵文字とともに「冬だ…初雪はいつ来るのかな」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ダークブラウンのタートルネックニットに同系色のコートを合わせたコーディネートのツウィが写っている。茶色のロングヘアを胸元まで垂らし、椅子に座りながら脚を組むなど、自然体ながらも魅力あふれるポーズを見せている。

また、黒ストッキングを履いて圧巻のレッグラインも披露。思わず二度見してしまうような美貌には、ファンから「女神の中の女神」「か、可愛すぎる！」「とても美しい…」「圧倒的、美」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは、10月10日にデビュー10周年記念スペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリース。現在は6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。