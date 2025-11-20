ILLIT、可愛さ封印で大胆イメージチェンジ！新曲『NOT CUTE ANYMORE』に高まる期待感

ガールズグループILLITが、無限のコンセプト消化力でチーム名にふさわしい音楽的な拡張性を示し、期待を集めている。

ILLITは11月24日にリリースする1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』のコンセプトフォトをすべて公開し、これまでの“可愛い魅力”を超える姿を披露した。

「NOT CUTE」バージョンではキッチュでシックな雰囲気を、「NOT MY NAME」バージョンではクールでワイルドなムードを表現。いずれもILLITならではの個性が際立っている。

中でも最も衝撃的だったのは、ミュージックビデオのムービングポスターだ。タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』の世界観を暗示するこの映像で、ILLITはこれまでの明るく跳ねるような“可愛い少女”イメージを完全に脱ぎ捨てた。

「CUTE IS DEAD（可愛さは死んだ）」と刻まれたピンク色の墓石や、強烈なビジュアルで銃声を放つモカのシーンは、一編のミステリー映画を思わせるほどだ。

“何にでもなれるし、何になるのか期待される潜在力の大きいグループ”というILLITのチーム名を思い起こさせる瞬間でもある。枠にとらわれず、表現の幅を広げようとするILLITの挑戦が際立つ。

ファンからは「見せられる幅が想像以上に広い」「コンセプトが公開されるたびに曲への期待が高まる」など、熱い反応が寄せられている。

所属事務所BELIF LABによれば、ILLITは音楽面でもさらに成長した姿を見せる予定だ。タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』は、“ただ可愛く見られたいわけじゃない”という心情をストレートに表現した楽曲で、これまでの作品とは異なるジャンルに挑戦しているという。

BELIF LABは「ILLITの広がる音楽的スペクトラムにぜひ期待してほしい」と伝えている。

さらに、米ビルボード「Hot 100」1位曲（Jack Harlow『First Class』）や、グラミー候補曲（Lil Nas X『Montero』）などに携わったプロデューサー、ジャスパー・ハリス（Jasper Harris）が『NOT CUTE ANYMORE』のプロデュースを担当。

加えて、サーシャ・アレックス・スローン（Sasha Alex Sloan）、youra（ユラ）など韓国内外のシンガーソングライターも参加し、ILLITの新たな魅力を引き出した。タイトル曲の音源の一部は、11月21日と23日に公開されるミュージックビデオティーザーで確認できる。

ILLITの新曲『NOT CUTE ANYMORE』の音源およびミュージックビデオは、11月24日18時に公開される予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。