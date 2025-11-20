ラオスを訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、18日淡い黄色の着物姿で晩さん会に出席。外国訪問で初となるお言葉を述べられた。

【映像】愛子さま、花模様があしらわれた黄色の着物姿（全身ショット）

愛子さまは晩さん会で「私たち若い世代が両国の架け橋となって、ラオスのチャンパーや日本の桜のように美しい花を咲かせていくことができれば」と述べられた。また「コー・コープ・チャイ・ラーイ（どうもありがとうございました）ニョック・チョーク（乾杯しましょう）」とワイングラスを手に、現地の言葉で乾杯の音頭をとられる場面もあった。

また関係者によると、「愛子さまはフライト中も資料を熱心に読み込み、今回の訪問を豊かなものにしたいという気持ちが伝わった」という。

この話題について、ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー（MC）を務めるお笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえは「ワインを持って…お酒を飲める歳になられたのだと。いつの間にこんなに素敵な女性になられて…」と驚嘆。

番組キャスターを務める徳永有美氏は「皇室のお1人として、いろいろなところに気を配りながら、佇まいも全部見られている中で、ちゃんと公務を果たされるというのは素晴らしい」とコメント。これにくわばたは「今23歳とお聞きしましたけど、もうこんなしっかりされて。どんどん素晴らしい女性になっていかれるんでしょうね」と応じた。（『わたしとニュース』より）