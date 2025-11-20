司法試験に合格→努力の証“82本”に2.7万いいね「努力の量がここに」「おめでとうございます！」【ママリ】

司法試験合格に至るまで！その数、82本

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ほたて(@himo_hotate)さんの投稿した圧巻のお写真です。ボロボロになった参考書や道具などを見ると、自分はこんなに努力したんだなあと誇らしく思えますよね。ほたてさんは『司法試験、無事合格しておりました！』という投稿文と共に、これまでに使っていたペンのインクのお写真を公開。お祝いの声が寄せられました。

投稿者・ほたて(@himo_hotate)さんは『司法試験、無事合格しておりました！』という投稿文と共に、これまでに使っていたペンのインクのお写真を公開。お祝いの声が寄せられました。

©himo_hotate

司法試験、無事合格しておりました！



写真は、2021年7月に初学から勉強を始めてこれまでに手書きで答案を作成した時に使ったペンのインクです。82本ありました。

法律のほの字も知らないところから、ここまでご指導いただいた皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。

ありがとうございました。

山のように積みあがっているのは、ペンのインク82本。ほたてさんが司法試験合格に至るまでの、まさに努力の証ですね！合格や優勝など、最後の“結果”はもちろんうれしいもの。しかし、こうして自身が頑張った“過程”が目に見えると、積み重ねてきた重みも感じますね。



この投稿には「過程を残し可視化すると時間と労力の価値が見いだせる」「『目に見える』努力の形」というコメントと共に、お祝いの声も寄せられました。中には、ほたてさんの投稿がモチベーションになったという方も。目指す先へのやる気にも繋がる、素晴らしい投稿でした。改めて、司法試験合格おめでとうございます！

