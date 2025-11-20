西山茉希、傷隠しメークに驚きの声「全然わからない」「技術教えてほしい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】モデルの西山茉希が11月19日、自身のInstagramを更新。怪我をした箇所をカバーした「傷隠しメーク」を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳モデル、目の上に怪我「全然わからない」驚きの傷隠しメーク
17日の投稿で、40歳の誕生日を迎えた報告とともに「このタイミングでぶつけるかね…ドライヤー掛けに」と怪我をしたことを明かし、絆創膏を右目の横に貼ったショットや、腫れた傷の様子を投稿していた西山。この日は「4日目は、腫れが下がってきてアザが黄色くなり始めました」とその後の経過と「傷隠しメークで収録へ」という言葉とともに、傷が全く目立たないセルフショットを披露している。
また「＃自然治癒力お試し期間」「＃回復力高め」「＃ドライヤー掛けにはご注意下さい」とお茶目なハッシュタグも付けている。
この投稿には、「全然わからない」「治るの早い」「メイク完璧すぎ」「技術教えてほしい」「痛くはないですか」「もう傷ふさがったの、驚き」など、祝福と共感の声が多数寄せられている。（modelpress編集部）
