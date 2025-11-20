第1子妊娠中・日テレ郡司恭子アナ、最近のおうちごはん公開「レストランみたい」「全部美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが11月19日、自身のInstagramを更新。「最近のおうちごはん」として日々の食卓を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第1子妊娠中の郡司恭子アナ「トマト缶多めのアレンジ」最近のおうちごはん
郡司アナは「最近のおうちごはん」とコメントし、「我が家はトマト缶多めのアレンジ」とトマト缶を使った料理やグラタン、野菜のたっぷりと入った塩ラーメンなど、日常の食卓を複数枚投稿。「長ネギとじゃがいものグラタンは我が家の冬の定番・母の味」と、グラタンについては母の味であるとも説明を添えている。その他にもリンゴが入ったケールのサラダも披露している。
この投稿にファンからは「栄養バランス完璧」「レストランみたい」「料理上手」「全部美味しそう」「しっかり食べて」「彩りも完璧」などと反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。8月1日には第1子の妊娠を発表し、秋より産休に入ることを伝えている。（modelpress編集部）
