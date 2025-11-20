秋野暢子、卵3個使った極厚サンド朝食披露「喫茶店みたい」「食べ応えたっぷり」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】女優の秋野暢子が11月19日、自身のInstagramを更新。卵3個を使ったサンドイッチの朝食を公開し、反響を呼んでいる。
◆秋野暢子、卵3個のサンドイッチ朝食披露
秋野は「今朝は卵3個の分厚いサンドです。炒めハムとスライスチーズも挟んで」とつづり、ハムにチーズ、厚い卵焼きがダブルで挟まれたサンドイッチを披露。朝食に一緒にとるヨーグルトも並んでいる。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿は「喫茶店みたい」「食べ応えたっぷり」「美味しそうすぎる」「栄養満点」「飯テロ」などと反響を呼んでいる。
秋野は1957年1月18日生まれ、大阪府出身。1974年にデビュー。1975年にNHK連続テレビ小説「おはようさん」のヒロインに抜擢される。大阪を中心に活動し、2022年7月、食道がんの治療に専念するため芸能活動を休止することを発表し、2023年4月に寛解したと報告していた。（modelpress編集部）
