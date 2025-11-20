King ¡õ Prince¹â¶¶³¤¿Í¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·çÀÊ¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/20¡ÛKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¡¢20Æü¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿YouTube¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¤¬1¿Í¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤Ø ¥Õ¥¡¥ó¤È´Õ¾Þ¤¹¤ëMV¥µ¥à¥Í
King ¡õ Prince¤Ï¡¢Æ±Æü20»þº¢¤«¤é¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢7ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¡Ê12·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ØTheater¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª´Õ¾Þ²ñ¤ÈÂê¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ä¤¤¤ËËÜÆü³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Ö¹â¶¶³¤¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤ÆYouTube¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
