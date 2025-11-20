今日20日、水戸で「初雪」が観測されました。東京をのぞく関東甲信の気象台では、人が目視で行ってきた天気や大気現象、視程の観測が自動化されており、この「初雪」の観測は、降水と気温や湿度から自動的に判別して発表されました。

水戸で初雪　自動観測による発表

今日20日、水戸で「初雪」が観測されました。平年より29日も早く、昨年より23日早く、関東では今シーズン初めての初雪でした。

この「初雪」の観測は、かつてのように人が目視で確認したものではありません。東京をのぞく関東甲信の気象台(水戸・宇都宮・前橋・熊谷・銚子・横浜・甲府・長野)では、天気や大気現象、視程の観測が2019年2月1日より自動化されており、初雪も降水と気温や湿度から自動的に判別して発表されています。 なお、初雪は「みぞれ(雨と雪が混在して降る降水)」でも発表されます。

20日の関東地方は明け方から朝にかけて沿岸部に雨雲がかかり、水戸では気温が3℃台、湿度は80%前後という条件の中で降水があり、「初雪」として観測されました。

自動化に基づく平年値　目視観測に比べ早い

平年値も自動化に基づく平年値が使用されており、目視観測に比べ早くなっています。

※自動観測に基づく平年値(目視観測に基づく平年値)
長野　　11月17日　(11月21日)
宇都宮　12月15日　(12月18日)
前橋　　12月10日　(12月15日)
熊谷　　12月19日　(12月29日)
水戸　　12月20日　(12月31日)
甲府　　12月10日　(12月24日)
銚子　　1月6日　(1月17日)
横浜　　12月13日　(1月7日)

このように、かつての目視観測に比べて、自動観測では早い時期の初雪となる傾向があります。