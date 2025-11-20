国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「筑波大学附属駒場高校」です。

【書影】歴史・伝統・校風、有名な卒業生まで徹底網羅。八幡和郎『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』

* * * * * * *

筑波大学附属駒場高校 国立／男子校／中高一貫／東京都世田谷区池尻

開成や麻布に合格しても、国立の「筑駒」を選ぶ理由とは？

京王電鉄井の頭線の駒場東大前駅から南西に１キロ足らず、東急電鉄田園都市線池尻大橋駅から北東に１キロあまりに位置する男子校である。

設立の母体だった東京農業教育専門学校は、帝国大学農科大学附属の農業教員養成所（筑波大学生物資源学類の前身）をルーツとして昭和12年（１９３７）に開校した。

昭和22年（１９４７）にその附属中学校が開校。５年後に東京教育大学附属駒場中学校・高等学校、昭和53年（１９７８）に筑波大学附属駒場中学校・高等学校と改称した。

こうした歴史から、現在も水田における稲作実習がある。歴代校長は、みな農学系の研究者である。略称は「筑駒」。

「自由・闊達の校風のもと、挑戦し、創造し、貢献する生き方をめざす」ことを理念とし、制服はなく、Ｔシャツと短パンでもいい。携帯電話やパソコンの持ち込みも自由。

生徒数は中学１２０名、高校１６０名。附属の小学校はない。筑波大学への内部進学枠はない。全国高等学校クイズ選手権の優勝経験あり。数学五輪、物理五輪への参加者も多い。

東京大学合格者の推移を筑波大学附属高校（略称＝筑附）と比べると、昭和35年（１９６０）には、筑附が56名に対して駒場が22名。昭和41年（１９６６）に、71名の筑附に対して駒場83名で初めて優位に立った。毎年、受験生のほぼ４割が現役で東京大学に入る。これで授業料は公立並みだから、開成や麻布に合格しても筑駒を選ぶ生徒も多い。２０２５年度入試では東京大学に１１７名の合格者を出している。

卒業生に、齋藤健（元農相）、赤沢亮正（ 経済産業相）、堀紘一（ドリームインキュベータ会長）、井川意高（元大王製紙会長）、野田秀樹（演出家）、松平定知（元ＮＨＫアナウンサー）、鎌田薫（元早稲田大学総長）、東浩紀（作家･評論家）。細田博之（元官房長官）と黒田東彦（元日銀総裁）は同級生。

もう一つの国立高校の雄

もう一つの国立高校の雄が東京学芸大学附属高校（世田谷区）である。世田谷、竹早、小金井の附属中学校から優秀な中学生を集めているのが強み。

学校群制度（※）が敷かれる以前は、東京学芸大学附属世田谷中学校→日比谷高校→東京大学が至高のルートで、一方、東京学芸大学附属高校からの東京大学合格者は20名台ほどに留まっていたが、都立高校の学校群制導入を受けて昭和46年（１９７１）に50名を超え、平成元年から４回、全国２位になっている。

２０２５年度の東京大学合格者は22名。有名卒業生に、菅野志桜里（旧姓・山尾。元衆議院議員）、茂木健一郎（脳科学者）、西岡昌紀（医師、社会評論家）など。

※２〜３校が一つの群となり、群ごとに合格者が選抜される制度

※本稿は、『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。