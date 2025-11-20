°ËÀª¿ÀµÜ¤ÎÍÈ¤²¥°¥ë¥á¡¢ÂÀºËÉÜÌ¾Êª¤Ê¤É¡Ö¤´ÅöÃÏ¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥°¥ë¥á¡×¤¬Âç½¸¹ç¡ª±£¤ì²óÅ¾¼÷»Ê²¦¹ñÀéÍÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW ¶Ë¡Ù
2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW ¶Ë¡Ù¤Ï¡¢½©¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£Á¯ÅÙ¤â¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¤ÎÀéÍÕ¸©¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»î¿©²ñ¤Ç¤Ï¥±¥ó¥ß¥ó¥²¥¹¥È¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥°¥ë¥á¡×¤¬Àª¤¾¤í¤¤
¡Ø¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯!?¡¡±£¤ì²óÅ¾¼÷»Ê²¦¹ñ¡¡ÀéÍÕ¸©Ì±¤Î¿¿¼Â¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë¤â¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¶¯¤ÊÀéÍÕ¸©¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¤ËÃíÌÜ¡£
10Ç¯Ï¢Â³¿åÍÈ¤²ÎÌÆüËÜ°ì¤ÎÄ¸»Ò¹Á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÉÙÄÅ¤ä¾¡±º¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëµù¹Á¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ëÀéÍÕ¸©¤Ï¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤äËÌÎ¦¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ô±£¤ì²óÅ¾¼÷»Ê²¦¹ñ¡Õ¡£
¡ÖÁ´¹ñ£±°Ì¡ª¡×¤È¸©Ì±¤¬¹ë¸ì¤¹¤ëÀéÍÕ¸©¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¤Ï¡¢¶âÌÜÂä¤ä°ËÀª¥¨¥Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á¯ÅÙÈ´·²¤ÎÃÏµû¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»î¿©²ñ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¿Íµ¤²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Î¼÷»Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤ÏÂç¶½Ê³¡ª
½éÅÐ¾ì¤ÎÆàÎÉ½Ð¿È¡¦½ÀÆ»²È¤ÎÌîÂ¼Ãé¹¨¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçºå¤äµþÅÔ¤Ë¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÆàÎÉ¤¬¡¢º£¡¢ÆüËÜÃæ¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤!?¡¡¡ØÆàÎÉ¸©±þ±ç´ë²è¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°ÆàÎÉ¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÆàÎÉ¸©¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë±þ±ç´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î¡ÔÀä¹¥Ä´¤Ö¤ê¡Õ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾Ò²ð¡£
10·î¤Ë½é¤ÎÆàÎÉ¸©½Ð¿È¼óÁê¤È¤·¤Æ¹â»ÔÁáÉÄÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¡¢¡Ö´Ñ¸÷¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Ä¤¤¤ËÂçºå¤òµÕÅ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆàÎÉ½Ð¿È¥²¥¹¥È¤Î½ÀÆ»²È¡¦ÌîÂ¼Ãé¹¨¤È¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬ÁÏ°ì¤¬Ç®¤¯¸ì¤ëÆàÎÉ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢Âçºå½Ð¿È¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤äµþÅÔ½Ð¿È¥ß¥¤ËË½Ïª¤µ¤ì¤ëÆàÎÉ¤Î¤È¤Û¤Û¤ÊÉôÊ¬¤È¤Ï¡½¡½¡©
»°½Å½Ð¿È¡¦Ý¯ºä46¤Î¹¬ºåçýÎ¤Çµ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¿ô¤¢¤ë¥±¥ó¥ß¥óÍÑ¸ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÀâÌÀ¤¬Æñ¤·¤¤¡ÔÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¡Õ¤ò¥º¥Ð¥Ã¤È°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¤ò¡ØÄ¶¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡Ù¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
»³·Á¸©Ì±¤¬¡Ô¤¢¤ë»³ºÚ¡Õ¤ÎÆñ¤·¤¤Ì£³ÐÉ½¸½¤À¤±¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©½Ð±ÀÃÏÊý¤ÎÅçº¬¸©Ì±¤¬¡Ô¤¢¤ë»þ´ÖÂÓ¡Õ¤À¤±¤Ë»È¤¦°§»¢ÍÑ¸ì¤È¤Ï¡©¤¢¤Ê¤¿¤Î¼½ñ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÃ±¸ì¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¡©
¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¤ª¤Ç¤«¤±¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥°¥ë¥á¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÇã¤¨¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤ÙÊâ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ô¤´ÅöÃÏ¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥°¥ë¥á¡Õ¤òÆÃ½¸¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¥±¥ó¥ß¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥°¥ë¥á¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ª
ÀéÍÕ¸©¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤Î¤Û¤¯¤Û¤¯ÍÈ¤²¡×¡¢»°½Å¸©¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¤«¤é¡Ö¶ñÂô»³¤ÊÍÈ¤²¥°¥ë¥á¡×¡¢ÆÁÅç¸©¤«¤é¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¶ú¤°¤ë¤á¡×¡¢Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ÎÌ¾Êª¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ£¤Ê¤É¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥°¥ë¥á¤¬Âç½¸¹ç¡ª
¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥áÃ£¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¡£