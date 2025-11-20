健康で若々しい体を維持するために大切なたんぱく質。意識的に摂っているから安心だと思っていても、実は栄養がしっかり消化吸収されていないかもしれません。そのカギとなる「腸」の不調を改善する食べ方を伝授します（構成：村瀬素子）

あなたはいくつ当てはまる？腸漏れ危険度チェックリスト

胃もたれは年のせいではない

筋肉にはたんぱく質が必要、ということは皆さんよくご存じでしょう。筋肉は、分解と合成を繰り返しながら常に新しい細胞に作り替えられているため、その材料となるたんぱく質を食事で摂らなければ、どんなに運動をしても筋肉量を維持することは困難です。

それだけでなく、たんぱく質とビタミンＣ、鉄から作られるコラーゲンは、しなやかで破れにくい血管を保って脳出血などを予防するほか、骨の柔軟性を維持して骨折のリスクを軽減。皮膚のハリや髪、爪のツヤといった、女性がとくに気になる美容面にまで影響します。

また、たんぱく質は感情をコントロールする神経伝達物質やホルモンの主要な材料です。幸せホルモンと呼ばれるセロトニンや、意欲を引き出すドーパミンの分泌に大きくかかわっています。

このように、たんぱく質は心身の健康に最も重要な栄養素であるにもかかわらず、『婦人公論』世代は不足しがちなのが実情。原因の一つは、この世代は食事量が少ないうえ、健康意識の高い人ほど肉を控える傾向にある、という点です。

そんな食事が続くと、どうなるでしょうか。食事で摂った肉（たんぱく質）は、通常、消化酵素の働きや胆汁酸のサポートによって消化され、体内に取り込まれます。しかし肉を控えると、たんぱく質を材料に作られる消化酵素や胆汁酸の生成量が減少。肉を食べたときにたんぱく質を消化吸収しづらくなります。



●腸漏れのメカニズム（イラスト：銀杏早苗）

次第に「肉は重いのでちょっと……」と、胃もたれしない麺類などで食事を軽く済ますように。こうなると負のループです。急速にたんぱく質不足・糖質過多が進んでしまいます。

肉など脂っこいもので胃もたれしたり、翌日お腹が緩くなったりしたとき、年のせいだと思う人も多いでしょう。しかし実際は、消化酵素と胆汁酸の材料となる「たんぱく質不足」による消化不良の可能性が高いのです。

一方で、健康のために肉や魚を積極的に食べる人も増えています。にもかかわらず、ほとんどの人がたんぱく質不足なのはなぜでしょうか。

その大きな原因となるのが「腸漏れ」（リーキーガット症候群）です。腸は栄養吸収の要。その入り口が小腸の上皮粘膜（腸粘膜）です。健康な腸粘膜は細胞が細かい網目状に結合しているのですが、粘膜が炎症を起こすと、その網目が広がってしまいます。

たんぱく質は、複数のアミノ酸が鎖状につながった成分。通常は、腸粘膜から分泌される消化酵素により分解され、最小単位のアミノ酸だけが細かい網目を通り抜け、体内に取り込まれます。

しかし、網目が広がった腸漏れの状態では、アミノ酸が複数つながった未消化の状態で体内に取り込まれてしまうのです（上図参照）。未消化のたんぱく質は体を作る材料として使えないばかりか、体が異物として判断するため、アレルギーの原因にもなってしまいます。



＜腸漏れの危険度は？＞チェックリスト

腸漏れは決して珍しい病ではなく、誰にでも起こりうる症状です。まずは下のセルフチェックリストで確認してみてください。

□ 下痢や軟便、便秘の症状がある

□ おならがよく出る

□ よくお腹が張る

□ 肉や油で胃がもたれやすい

□ 小麦製品をよく食べる

□ 乳製品をよく食べる

□ 髪がパサついている

□ 肌にハリがない

□ 爪がもろくなってきた

□ 疲れやすい

□ 寝つきが悪い

当てはまる項目が多いほど、腸漏れを起こし、たんぱく質をしっかり消化吸収できていない可能性があります

＜後編につづく＞