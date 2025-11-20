読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里トリプル主演の木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜よる11：59〜）。第8話が11月20日に放送予定です。

【写真】テルマの弟・カイ（本島純政）が3人のことを探り始め…

本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化。

主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。《殺人》という罪を犯してしまった彼女たちは、それを隠蔽したままステージに立ち続けようと誓う。

次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていき……。待ち受けるのは栄光か破滅か！？人生と命を懸けたスリリングサスペンス。



あるトラウマをきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ役を田辺桃子さん。

感情の揺れが激しく、あらゆることに噛みつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ役を横田真悠さん。

恵まれた容姿でグループのセンターに抜擢され、テルマから敵視される沢北イズミ役を林芽亜里さんが演じています。

また、爽やかなルックスでテレビ番組でも活躍している、マーケティング会社社長・河都潤也役を城田優さん。

河都と大学からの付き合いで、河都に出資してもらい小さな個人事務所を持つ弁護士・矢崎恭介役に増田貴久さんが発表されています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫さんが、ドラマのために書き下ろした『The rose』です。

＊以下11月20日放送回のネタバレを含みます。



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』

＜前回のあらすじ＞

河都（城田優さん）に暴力をふるわれ殺害されそうになりながらも、必死で抵抗した「ベイビー★スターライト」の3人。「一蓮托生」の思いで立ち向かった結果、ついに河都は動かなくなった。

イズミのマンションで傷の手当てをしたテルマたちは、河都の死体を隠すため再び彼が倒れていた場所へ。ところがそこに河都の姿はなかった。

何者かが河都を助けたと推測するルイは、近くにハンカチが落ちていることに気がつき……！？

数日後。ルイがアップしたエスコートクラブ「ガーデン」の告発動画がきっかけとなり、河都の悪事が報道され広く知れ渡った。警察は河都が連続殺人事件にも関与していると見て、その行方を追っていた。

「ベビスタ」は、河都から「ガーデン」で働くよう指示されたことや、断った結果、暴力を振るわれたことを発表。被害者となったことで注目された「ベビスタ」は、東京進出が決定、順調に売れていく。

そんなある日。マネージャーの土井（トラウデン直美さん）からファンレターを渡された3人は、「ルイ様、テルマ様、イズミ様」と書かれた封筒を見つける。中を開けると、「お前たちの罪を忘れるな」という文字があり……！？

さらに、「ベビスタ」の今後の活動をおびやかす衝撃的な事実が明らかに――！



＜第8話のあらすじ＞

「ベイビー★スターライト」の元に届いた脅迫状の送り主はミチル（なえなのさん）ではなかった。

何者かが羽浦（田村健太郎さん）殺害後のルイたちの行動を見ており、山までついて来たと考えられた。それは行方をくらませている河都の可能性もあるが、ルイたちが知る由もなく……。

「ベビスタ」の3人は、土井にイズミの妊娠を伝え、協力を得ることに。イズミの休養中も出演するCMは流れ、ルイとテルマは2人体制でアイドル活動を続けていた。

ついにイズミは、子供を出産。感動でいっぱいの中、イズミ宛てにお祝いの花が届いた。ところが、それは羽浦を埋めた場所に何者かが並べた花と同じものだった。脅迫状を送って来た人物の仕業と考えられ、ルイは「監視されているのかもしれない」と危機感を覚えるが……！？

一方、警察では、ミチルが新たな被害者となった連続殺人事件の捜査が進められていた。ルイたちの元へやってきた望月（曽田陵介さん）は、ミチルが殺されたことを伝えた上で、身の危険を感じることはないかと問いかけるが――。

その頃、河都の妻・麗子（加藤ローサさん）は、娘の美鈴からパパにいつ会えるのかと聞かれていた。戸惑う麗子に、美鈴は「ママ、言ったでしょ。もうすぐ会えるって」と告げて――！