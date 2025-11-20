〈発売中の『婦人公論』12月号から記事を先出し！〉熱血サラリーマンから戦国武将まで、多彩な役を演じてきた堺雅人さんが、大人のラブストーリーに取り組んだ。読書好きで穏やかな人柄に隠された、役作りへの情熱を語る（構成：篠藤ゆり 撮影：宮崎貢司）

【写真】映画『平場の月』では初恋の人（井川遥）と再会し…

高校の演劇部で楽しさに目覚めて

気づいたら、もう52歳です。人生の半分が過ぎて、折り返し地点ですよね。体力的には、若い頃と比べてとくに変わっていないというか――もともと体力がなくて、夜はすぐに眠くなるたちですから（笑）。

体調管理も特別なことはしていません。動きのある役のときはしぶしぶトレーニングをしますが（笑）、動きのない役の期間中は何もしないので、《それなり》の身体になります。

この仕事についたのは、高校で演劇部に入ったことがきっかけです。僕が通った宮崎県の高校は進学校で勉強が忙しかったので、もう少し自由に過ごす時間がほしいと思い、あまり強豪レベルではない文化系の部活に入ろうとしたんです。

「今日は何をしようか」とぼんやりした時間が過ごせそうだという、ゆるい理由で演劇部に入部。ところが、やってみたらかなり楽しかった。そこからゆっくりエンジンがかかっていって、みんなで作品を選んで作り上げたり、演劇の大会に出たり、どんどん熱中していきました。今思うと、とても贅沢な時間でしたね。

かといって、将来役者になろうとは思っていませんでした。当時は、国公立の大学に行って教員や公務員など人様の役に立てる仕事をしたい、と漠然と思っていた。

でも第1志望に落ちて、記念受験として受けた早稲田大学に行くことになり、そこで、もう少しお芝居を続けようという気持ちになりました。

早稲田大学演劇研究会は、歴史も古く、錚々たる役者が輩出しています。そこに入会した時点で、きっと自分は芝居に専念するためにいつか大学を中退するだろうなと感じました。そして実際、中退するのですが、親には本当に申し訳ないことをしたなと思っています。中退するくらいなら、別に大学に行かなくてもよかったわけですから。

在学中に旗揚げしたばかりの劇団「東京オレンジ」に入り、中退後も劇団の舞台に立っていました。ここからは演劇とアルバイトの毎日。ドーナツ店をはじめいろいろなバイトをしましたが、一番長く続いたのは、時間の融通が利いたテレフォンアポイントメント。バイトをしなくても食べられるようになったのは30歳くらいでした。

転機となったのは、2000年に出演したNHK連続テレビ小説『オードリー』です。テレビの仕事で初めて台詞をたくさんいただいた。大学中退以来、疎遠になっていた両親も観てくれて、「雅人が本当に役者をやっている」と喜んでくれたようです。この頃からバイト生活から抜け出せたし、映像の仕事が増えていきました。

これまで、戦国武将から熱血サラリーマン、ちょっと情けないキャラクターまでいろいろな役をやらせていただいていますが、さまざまな人間を《生きる》のは、楽しい。

役者は3日やったらやめられない、なんて言いますが、本当にその通りだと思います。「台詞がほとんどないなぁ」という時期が長かったものですから、出番があって台詞をいただけるだけでうれしい。

今でも撮影に入るときは、つねに緊張感があります。僕にとってそれは大事なこと。うまくいかなかったらどうしようと思うから緊張するわけで、だとしたらどうしたらいいかをさらに深く考えるようになりますから。どんな作品でも、自分のすべてをかける価値がある、という気持ちで取り組んでいます。



「最近は、わからないところは空白として残したまま現場に入ることが増えてきたような感じがします」

年齢とともに感じる身体感覚の大切さ

演じるうえで大事にしていることは、「生き生きと」です。棒読みというのは、きっと生きている人の言葉ではないんだろうな。

そうではなく、ちゃんとそこで「あっ、この人、生きてるね」と思ってもらえる芝居がしたい。ただ息をしているだけで画面が持つようになれば、それが一番いいんでしょうね。

僕はどちらかというと、役を頭で考えて、全部を作ろうとしていたところがありました。でも最近は、わからないところは空白として残したまま現場に入ることが増えてきたような感じがします。

とりあえず自分なりの答えは用意しておきますが、それにこだわらず、現場で違う答えがあったら切り替えていく。歳を重ねると、そういうふうに、柔軟に楽しめるようになってきました。やはり一人ではなく、現場のみんなで考えていくのがいいんじゃないかな、と思っています。

それと、年齢とともに感じるのは、身体感覚の大切さ。役者としての無意識の領域も含めて、自分の身体の声をちゃんと聞こう、と。

たとえば虫の知らせというか、なんとなく「イヤだな」と感じたことを見逃さないとか、食べたいと感じたものを食べようとか、そういった五感を大事にしています。

ロケで「今日は暑すぎるから動けません」とか、言えればいいんですけど（笑）。でも、「今は10％出力をダウンして、次に備えよう」ということならできる。そういうことも心がけています。

オンとオフの切り替えは、とくにないかなぁ。ずっとオン。とはいえ、そんなにたいしたオンではないので（笑）。穏やかな通電、という感じですね。

子どもが生まれてからは、細切れの時間の使い方を大事にするようになりました。10分とか15分の短い時間も無駄にならないよう、台本をもらうと台詞を全部スマホに入れて、ちょっとした時間でチェックしたり。案外、それが功を奏しているというか――。

「この15分でこれをやろう」と目標を決めて、それができたら「よかった、このシーンを1つさらえた」みたいな感じで、自分にちっちゃなマルをあげて褒める。その積み重ねで、膨大な台詞も身体に入っていくんですね。

＜後編につづく＞