岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第12回が11月20日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】子どもたちを前になつみは…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月20日放送回のネタバレを含みます。

第12回あらすじ

穏やかな晴れの日。ヒロト（岡山天音）は、バイトに行く道中で偶然の出会いが重なり、何かいいことが起きる予感。

釣り堀には、なつみ（森七菜）とあかり（光嶌なづな）が遊びに来た。全く釣れない二人は、常連の澁澤（ベンガル）に教えてもらうことに。

子どもから大人まで、みんな楽しそう。そんな中、なつみにある電話がかかってくる。そしてヒロトにもヒデキ（吉村界人）からとある連絡が来て―。