勝野洋の妻・キャシー中島、29歳で亡くなった長女・七奈美さんの誕生日を報告「いつまで経ってもあなたを思うと胸が苦しくなって涙が出ます」 家族が集い思い馳せる
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレント・キルト作家のキャシー中島（73）が20日、自身のインスタグラムを更新。「11月19日・今日は七奈美の誕生日、46歳になります」と、長女で宝飾デザイナー・勝野七奈美さん（享年29）の誕生日を報告し、変わらぬ愛情をつづった。
【写真】宝飾デザイナーとして活躍した長女の勝野七奈美さん
キャシーは「おばちゃんになった七奈美を見たかったわ きっとファンキーなイケてるおばちゃんになっていたでしょうね」「いつまで経ってもあなたを思うと胸が苦しくなって涙が出ます 歳をとると涙腺が弱くなっちゃうみたいで、笑ってあなたとの思い出話をしていても泣けてきちゃいます。母親ってそう言うものなんですね」と愛娘への思いを吐露。
続けて「やっぱり七奈美との思い出は家族で話したい!! 私たちには心の中にぽっかりと空いた穴があるの、パパも雅奈恵も洋輔も。七奈美がいた場所は誰にも埋められない！でも、いつもそばに居るって感じているから耐えられる。大丈夫よ！」と、家族の思いも込めてつづった。
この日は家族で集まったようで、勝野、長男で手芸家・タレントの勝野洋輔（42）、次女で俳優の勝野雅奈恵（43）、さらに孫たちとの写真を披露。「雅奈恵がケーキを作り 洋輔がシャンパンを抜いてくれました」と明かした。
最後にキャシーは、七奈美さんへ「そこから私たちが見えるのかしら？ お誕生日おめでとう 今、ママはレモネードシロップを作ってます。カフェにいらしてくださるお客様が喜んでいただけるように あなたが子供の頃にママのレモネードが大好きって言ってくれたあの味ですよ！」と呼びかけ、変わらぬ母の愛情をにじませている。
