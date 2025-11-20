北村有起哉さん主演、仲間由紀恵さん共演のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）の第7話が11月20日、放送される。



三階建てのレトロマンションに住む、三家族の住人たちの物語を描いたホームコメディー。19年前、あることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わした小倉夫婦。マイペースな夫の渉を北村さんが、家族を最優先に生きてきた妻のあんを仲間由紀恵さんが演じる。

【写真】キッチンカーを借りたゆずは…

脚本は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる岡田惠和さん。主題歌は、松任谷由実さんの『天までとどけ』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、11月20日放送回のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

「たそがれステイツ」の一階の永島家で開かれたおでんパーティーの席で、小倉順（小瀧望）は小さい頃から離婚の約束を知っていたことを渉（北村有起哉）とあん（仲間由紀恵）に打ち明ける。

涙が止まらない二人。

三階に戻った小倉家はリビングで話をする。

あんはゆず（近藤華）にいつ離婚のことを知ったのかを尋ね、彼女の二十歳の誕生日に離婚すると決めていたことを謝る。



（『小さい頃は、神様がいて』／(c)フジテレビ）

そして、渉とあんは二人に今の胸の内を正直に伝える。その後、寝室で渉はあんに離婚後のお金についてのメモを渡し、離婚後にあんが貧しくなるのは絶対に嫌だと伝える。

キッチンカーを借りて

キッチンカーを購入したかった樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）は、リサイクルショップの店員に手付金を支払ったが、現実的に自分たちの収入では購入は難しいと考え、断念することを店員に伝える。

それを見ていたゆずは一日だけキッチンカーを借り、「たそがれステイツ」一同が出演する映像作品を作ることに。



（『小さい頃は、神様がいて』／(c)フジテレビ）

カオスながらも笑顔が絶えない現場を、てきぱきと懸命に仕切るゆず。撮影した動画を編集したゆずは、さっそく奈央と志保に見てもらう。

一方、渉から大事な書類を忘れてきたから会社まで届けてほしいとのメッセージを受け取るあん。

渉は会議中でデスクにおらず、あんは渉の部下・山崎（高田夏帆）に書類を渡す。しかしその書類は特に重要なものではなく…。