部屋にモノが散らかって困っているという人は多いのではないでしょうか。「断捨離」の提唱者であるやましたひでこさんは、「『私にふさわしいもの』を自らの胸に徹底的に問いかけた上で、過剰なモノを手放す」ことを勧めます。そこで今回は、やましたさんの著書『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』から抜粋し、お届けします。

【画像】料理を楽しめる、美しい調理道具

* * * * * * *

鍋は「見てくれ」で選ぶ

引き出しに収まった姿も美しい

キッチン道具はビジュアルで選びます。そう言うと、失敗はないの？ と聞かれますが、はい、失敗はありません。「用の美」という言葉をご存じでしょうか。使いやすいモノは自ずと洗練されて美しいモノになるという言葉です。

鍋は「用の美」の代表格。食卓にも上げられる美しいモノを、という基準で選んだのが、ル・クルーゼの鍋です。

50代で初めてのひとり暮らし。まるで新婚さん気分で、うきうきしながらデパートの鍋売り場へ。憧れのル・クルーゼを目の前に、赤にしようか白にしようかと悩んだあげく、「赤！」となりました。

「いつかは絶対に美しい鍋を」

じつはこの買い物、昔のトラウマが影響しています。20代で結婚した当初、義理の両親との同居からスタートしました。台所に跋扈していたのは、おばあちゃんのアルミ鍋。色気もへったくれもありません。「いつかは絶対に美しい鍋を」と若かりし私は夢見ていました。

それからウン十年。ようやく叶った美しい鍋は、軽量のアルミ鍋に反発するかのように重量感たっぷり。「重たい鍋を使って腕力鍛えるぞ」などと気合いが入ったものです。アルミ鍋の恨みは怖いですね。



『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』（著：やましたひでこ／大和書房）

さて、1つ3万円ほどのル・クルーゼの鍋。5つのタイプを1つひとつ順に揃えていきました。最初に標準サイズを1つ。それから大勢のお客さまのために、やや大きい楕円のモノを1つ。さらに、ごはんを炊くのに使う小さめのサイズを1つ。

そしてフライパン。深みがあるためパスタやそばを茹でるのに重宝しています。本来の使い方ではないかもしれませんが、ひとり暮らしだから自由に使っています。やかんだけは、やや大きすぎてあまり出番がないのですが。

小さなまな板は手間いらず

鍋敷き、鍋つかみと並べてカラッと清潔

チーズを切るための小さいまな板。これを鍋敷き、鍋つかみと並べて、作業台の上にぶら下げてあります。さっと片手でとり、野菜も肉もなんでも切ってしまいます。使った後は洗って水を切り、またもとの通りにぶら下げておくだけ。まな板特有の、立てかけて乾かすといった「始末」がなく、とてもラクちん。手間いらずで、いつも清潔です。

じつはまな板ほど、キッチンで人目にさらされ、かつセンスの悪いモノはないと思っていました。かと言って、存在感を消すべく買ったプラスチック製の薄いまな板は、安定感がなく切りにくい。切りやすく良質なまな板は、たいがい重たく、フットワークの点でいまいち。どうしたものかと思っていました。

そんな時、出会ったのがこの小さなまな板。3枚板でなかなかしっかり者の上、洗練されたビジュアルも備えています。こんなまな板なら、ぜひ人目に！ とキッチンのオブジェになりました。

キッチン道具をぶら下げれば「見せる収納」に

キッチン道具をなんでもかんでも壁にぶら下げるのは好きではありませんが、飾るようにはらはらとぶら下げるのは好きです。



＜『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』より＞

「ぶら下げる」というのは、「見せる収納」。

ちなみに断捨離では、見せない収納7割、見える収納5割、見せる収納1割の7：5：1を理想としています。

さて、まな板の相棒といえば包丁。今は、3年前に通信販売で買った包丁と、果物ナイフを1本ずつ持っています。とはいえ、ふだん使っているのはひとまわり小さなナイフ。小さなまな板とナイフで間に合う暮らしとでもいいましょうか。

大勢のお客さまがある時は、大きなまな板が登場します。それに並行して、包丁も出番に。知らずしらずのうちに私たちは、暮らしのサイズに合ったキッチン道具を選んでいるのかもしれませんね。

※本稿は、『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』（大和書房）の一部を再編集したものです。