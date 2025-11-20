【サッカーW杯】スペイン・ベルギー・スイス順当に1位通過 スコットランドが劇的勝利で出場権獲得 北中米の混戦も決着 残るはプレーオフの6枠
世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地時間18日には、新たにヨーロッパと北中米カリブ海の国々が本大会出場を決めました。
ヨーロッパ予選は、グループB、C、E、H、Jの最終戦が行われました。
グループBは、首位スイスが2位コソボと引き分け、本大会の切符を獲得。グループCは、2位スコットランドが首位デンマークに劇的な勝利でトップ通過を決めました。
グループEは、首位スペインが2位トルコに引き分けて本大会出場決定。グループHは、首位オーストリアが2位ボスニア・ヘルツェゴビナと引き分け、首位を堅持しました。残るグループJは、首位ベルギーがリヒテンシュタインに7発快勝で本大会出場となっています。
北中米カリブ海も開催国以外の出場国が決まらないなか最終戦をむかえました。グループAは、首位スリナムが3位グアテマラに1-3と敗戦。2位パナマが4位エルサルバドルに3-0と快勝し、首位通過で本大会出場を決めました。
グループBは、首位キュラソーが2位ジャマイカと引き分けて首位通過が決定。グループCは、首位ホンジュラスが3位コスタリカと引き分けに終わり、2位ハイチが4位ニカラグアに3-0で勝利したため首位ホンジュラスとの順位が逆転。ハイチが本大会出場をつかみ取りました。
アジア予選では、イラクとUAEによる大陸間プレーオフ進出チームを決める予選第5ラウンドの第2戦が行われ、イラクが2-1で勝利。今後、出場2枠をかけた大陸間プレーオフを戦います。
残るは出場枠は、ヨーロッパのプレーオフから4チーム、大陸間プレーオフから2チームとなっています。
▽本大会出場チーム一覧
◆開催国
カナダ、メキシコ、アメリカ
◆アフリカ
モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カーボベルデ、南アフリカ、セネガル、コートジボワール
◆ヨーロッパ
イングランド、フランス、クロアチア、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、オランダ、スイス、スコットランド、スペイン、オーストリア、ベルギー
◆アジア
日本、オーストラリア、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、カタール、サウジアラビア
◆オセアニア
ニュージーランド
◆南米
アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ
パナマ、キュラソー、ハイチ