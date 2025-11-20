パリに対して、「洗練されたおしゃれな街」というイメージを抱いている人も多いかもしれません。しかし、毎年のようにパリでひとり旅を楽しんでいるという構成作家・松崎桃子さん（崎はたつさき）は、「わたしが知るパリは、もっと奥深くてカオスでおもしろい！」と語り、「これまでにない楽しくて新しい最高のパリの歩き方」を提案しています。そこで今回は、そんな松崎さんの著書『新しいパリでしたい100のこと〜ガイドブックに載っていないパリひとり旅』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

巨大バルーンで体験する空からのパリ

パリの美しい景色を高いところから楽しむなら、エッフェル塔、凱旋門、ノートルダム大聖堂の頂上、モンパルナスタワーが定番です。サクレ・クール寺院やギャラリー・ラファイエットの屋上からは、無料で街並みを一望することもできます。

けれど、そうした景色を見尽くした“ビュー好き”なあなたにこそ、ぜひ体験してもらいたいのが、15区のセーヌ川沿いにあるアンドレ・シトロエン公園の巨大バルーンです。

かつて自動車メーカー「シトロエン」の工場があった広大な敷地が、今では緑豊かな公園に。そこにあるのが、1999年から設置されている、世界最大級のテザーヘリウムバルーン（係留飛行）。高さ35メートルのその姿は、公園に着く前から目に飛び込んできます。

このバルーンは電動ウィンチで固定されていて、環境に優しい設計。2008年からは、パリの大気汚染の指標として、“空飛ぶモニター”の役割も果たしているのです。

予約不要で、0歳から99歳まで誰でも乗れるのですが、ひとつだけ気をつけたいのが、天候とタイミング。風が強い日は中止になることが多く、ホームページで「IMPOSSIBLE（不可能）」の文字を見る日が続いたあと、ようやく飛べる日がやってきました。

高度150メートルの恋と絶景！

意気揚々とチケット売り場に向かったものの、受付で衝撃の一言。

「バルーンは最低２名からしか動かせないよ」



ひとり旅のわたしは、誰か他に来るのを待つしかありません。受付のおじさんは笑いながら「5分後に来るかも、来ないかも。これは誰にもわからないね」と気ままな口調。

30分ほど待っていると、救世主のように現れたのは、高校生くらいの男子。おじさんが「よかったね、行くよ」と声をかけてくれ、ついに搭乗が決定。思わず男子に感謝を伝えると……彼の横には、目隠しをされたガールフレンドが！ そう、これはサプライズデートだったのです。操作するのは、なんと受付のおじさん本人。こうして4人の運命共同体は、静かに空へと上がっていきました。

目隠しを外された瞬間、ガールフレンドの驚きと喜びの声が響きます。まさに、360度のパリが広がる愛の舞台。エッフェル塔、セーヌ川、郊外の高層ビル群までが見渡せる、夢のような景色です。カップルの甘い時間が始まる中、わたしは彼らの邪魔をしないように、バルーン内を半周して写真を撮ったり、おじさんと雑談したり。

最後にはおじさんのサービスタイムも加わり、思いのほか長く感じる10分間の空の旅。

もちろん、わたしとおじさんの間に“吊り橋効果”は起きませんでしたが、若いふたりの恋愛のきらめきと、パリの絶景をいちどに味わえた時間は、何にも代えがたい体験となりました。

「Ballon Generali Paris （Parc Andre Citroen＜「Andre」の「e」はアキュート・アクセント付き、「Citroen」の「e」はウムラウト付き＞）」 2 rue Cauchy 75015 Paris

マダムの家で手作りを マドレーヌ教室にジョインしよう

フランスといえば、やはりガストロノミー（美食）。見て味わうだけでなく、自分でも実際に作ってみたいと思ったことはありませんか？

パリの名門料理学校「ル・コルドン・ブルー」の1日体験コースも魅力的ですが、もっとカジュアルに楽しみたいなら、「L'atelier des Chefs（アトリエ・デ・シェフ）」という料理教室のプラットフォームがおすすめです。初心者から料理愛好家まで、30分から3時間のコースがあり、料理のジャンルや所要時間に応じて自由に選ぶことができます。

たとえば、30分のクイックレッスンでも「鴨胸肉、4種のスパイスとセロリのムースリーヌ添え」といった本格メニューがあったり、2時間のパティスリーコースではマカロンやタルトなどのスイーツをじっくり習得。子ども向けコースも充実していて、まさに「学ぶガストロノミー」が叶う場所です。

今回わたしが予約したのは、「Airbnb」の体験プラン。地元の人の暮らしに触れながら料理が学べるということで、「おばあちゃんのタルトタタンとマドレーヌの秘密のレシピ」を選びました。翻訳ずみの説明や口コミ、柔軟な日程調整ができる点も安心材料です。

前日にはグループメッセージが届き、同じ時間に参加するメンバーの国籍なども確認できて心の準備もばっちり。当日、パリ中心部のマミーのアパート前で集合し、まずは近くの有名ブーランジェリーへ。ここで、マミーからフランス語でパンの注文の仕方を教わり、まるでパリに暮らしているような気分に。

今回の参加者は、インドからの２人組、アメリカはオハイオ州から来た親子連れ。会話は主に英語でしたが、料理やパリ、ツーリストという共通の話題があると、言葉の壁は思ったより低く感じられました。

何よりも贅沢なひととき

特に印象的だったのは、マミーのアパート。高い天井、光が差し込むサロン、奥に広がるキッチン。アンティークとモダンが心地よく共存する空間が、彼女の人生を物語っているようでした。



レッスンだけではなく、おしゃべりやお宅訪問も楽しかった（写真提供：松崎桃子さん）

マミーは元ジャズシンガーで、世界中を旅した経験の持ち主。明るくユーモアたっぷりで、タルトタタンが「失敗から生まれたスイーツ」ということや、マドレーヌの貝殻の形の由来など、料理にまつわる小話もテンポよく織り交ぜながら進行。しかも、デモンストレーション型ではなく、全員が実際に手を動かすスタイルなので、あっという間に作業に没頭していきます。

工程は決して難しくなく、マドレーヌを型に入れるときなど、「え、こんなに雑でいいの？」と思うほど。家庭の味としてのぬくもりがあり、初心者でも安心して取り組める雰囲気がありました。

そして、料理を終えたあと、ふと思ったのです。本格的なブーランジェリーのほうが、味は上かもしれない。でも、自分たちで作ったものに込められた時間、出会い、笑い声。そこには比べものにならない「何か」が詰まっていました。

食べきれなかったマドレーヌは、翌朝の朝食に。自分で作ったマドレーヌで始まるパリの朝――それは、何よりも贅沢なひとときでした。

https://www.airbnb.jp/experiences

