「申し訳ない」佐久間大介、作品名間違いを謝罪＆訂正。「これくらい許してやれよ…って思う」
Snow Manの佐久間大介さんは11月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。アニメ『チェンソーマン』（テレビ東京系）の作品名を間違えてしまったことを謝罪し、温かい声が寄せられています。
【投稿】佐久間大介、作品名間違いを謝罪＆訂正
この投稿には「全然気づきませんでした」「タイプミスは仕方ないです！」「素直に謝れるのステキ」「作品の愛が本物だし大丈夫」「これくらい許してやれよ…って思う」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】佐久間大介、作品名間違いを謝罪＆訂正
「タイプミスしてましたわ」17日の投稿で『チェンソーマン』を「チェーンソーマン」と間違えてしまった佐久間さん。今回、それに気付き「タイプミスしてましたわ チェンソーマンです 申し訳ない」と謝罪しました。単なるケアレスミスだったようで、間違えた投稿はすでに削除されています。
作品名を改めて訂正また、同日の別の投稿で「チェンソーマンの天使の悪魔のコスプレしてみたい！！！」と、作品名を改めて訂正。「このタイミングで間違えに気づく佐久間くん凄い」「やって欲しい！」「めちゃくちゃ似合いそうな予感しかないです」といった反応が寄せられています。いつかコスプレ姿を見ることができるかもしれませんね。
(文:堀井 ユウ)