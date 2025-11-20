Snow Manの佐久間大介さんは11月19日、自身のXを更新。アニメ『チェンソーマン』（テレビ東京系）の作品名を間違えてしまったことを謝罪しました。（サムネイル画像出典：佐久間大介さん公式Xより）

写真拡大

Snow Manの佐久間大介さんは11月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。アニメ『チェンソーマン』（テレビ東京系）の作品名を間違えてしまったことを謝罪し、温かい声が寄せられています。

【投稿】佐久間大介、作品名間違いを謝罪＆訂正

「タイプミスしてましたわ」

17日の投稿で『チェンソーマン』を「チェーンソーマン」と間違えてしまった佐久間さん。今回、それに気付き「タイプミスしてましたわ　チェンソーマンです　申し訳ない」と謝罪しました。単なるケアレスミスだったようで、間違えた投稿はすでに削除されています。

この投稿には「全然気づきませんでした」「タイプミスは仕方ないです！」「素直に謝れるのステキ」「作品の愛が本物だし大丈夫」「これくらい許してやれよ…って思う」などの声が寄せられています。

作品名を改めて訂正

また、同日の別の投稿で「チェンソーマンの天使の悪魔のコスプレしてみたい！！！」と、作品名を改めて訂正。「このタイミングで間違えに気づく佐久間くん凄い」「やって欲しい！」「めちゃくちゃ似合いそうな予感しかないです」といった反応が寄せられています。いつかコスプレ姿を見ることができるかもしれませんね。

(文:堀井 ユウ)