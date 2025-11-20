否定的な言葉で心を乱してくる人たち。最善の選択は距離を取ることなのでしょうか。平野寛子さん（仮名・北海道・会社員・46歳）は、転職先で教育係の上司が「ネガティブ思考の権化」のような人物だったそうで――。

新しい上司は究極の…

数年前に転職した私が、数ヵ月の研修を終えて配属された部署は、当初アットホームな雰囲気に見えました。人数が少ないため、みんなで協力しながら仕事を進めている様子。

新しい環境で頑張ろうと意気込んでいましたが、特異な存在感を放つ50代の男性上司が私の教育係を務めることになり、その決意は早々にくじかれそうになりました。

初対面の際、挨拶もそこそこにその上司から、「この部署、結構大変だから覚悟しといて」と言われ、なんともいえない違和感。業務を始めて数日経つと、徐々に彼が「ネガティブ思考の権化」のような人物であることが判明しました。

「それ、失敗したら大変なことになるからね」

何でも悪い面を指摘し、最悪の結果ばかりを口にするのです。

入社して7ヵ月ほど経った頃、私は重要なプレゼン資料を作成する仕事を任されました。上司に助言を求めたところ、「こういうの、失敗するとクライアントの信用を失うからね」という一言。

私はプレッシャーを感じ、何度も確認しては修正を繰り返し、結局上司に見せるのが提出日ギリギリになってしまいました。

しかし、ミスのないようにと頑張った資料に対し、上司は内容もろくに見ないうちから「間に合っただけマシ」と言って私のやる気を削ぐのです。

部署の大ピンチが！

このネガティブ思考は、私だけでなく部署全体にも悪影響を及ぼしていました。会議で誰かが案を出すたび、「それをやるとリスクがある」と真っ先に否定的な意見を出します。

時には、「前の部署でも似たようなことをやって失敗していた」という話を持ち出し、全員の士気を下げることもありました。

それから約1年。所属部署に大きなピンチが訪れました。ある大口クライアントが急遽、商品の納期を前倒ししてほしいと依頼してきたのです。しかし、ほかの案件でスケジュールは一杯。対応する余裕はほとんどありませんでした。

急遽開かれた会議で、上司は真っ先に、「無理だ」と言い放ち、最初の納期の通りで進めたいという意向をあらわにしました。

たしかにリスクはあるけれど、ここで成功したらクライアントともより強固な信頼関係が築ける。そう思った私も、最若手ながら勇気を出して、「みんなで協力すれば何とかなるかもしれません」と発言。

結局上司が折れて、全員でこの困難に立ち向かうことになったのです。

無事要望通りの日に

それからすぐに、いかに効率的に商品を納品できるか、製造部門など各所と調整を重ね、部署内でも全員が得意分野を活かせるよう、作業分担を見直しました。

そして、全員が努力を重ねたことで、要望通りの日に納品できたのです。クライアントからは感謝の言葉をもらい、社内でも高い評価を得ました。

上司はこの期間、いつもより頻繁にトイレに立つなどずっと非協力的な態度。成功の裏には、彼を見返したい、というみんなの思いがあったのかもしれません。

上司にも変化が…

この一件以降、上司に少し変化が見られるようになりました。「みんなで協力して乗り越えた」という成功体験を目の当たりにしたからか、以前よりも否定的な言葉が減ったように感じます。

ただ、根っからの性格なのでしょう。小さなトラブルに「これ、大変なことになるかも」と口にしてしまう癖は抜けません。

上司の発言にはげんなりさせられることも多いですが、その裏には「失敗を避けたい」という責任感が隠れていることもわかってきました。

悲観的な彼との日々はまだまだ続きますが、ほかのメンバーはポジティブな人ばかり。その先にある成長を信じて、前向きに取り組んでいこうと思います。

