「公務員と水稲農業、そして株式投資で」稼いだ金融資産1億8500万円・65歳男性の老後資金
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、新潟県在住65歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（61歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：新潟県
リタイア前の職業：公務員
リタイア前の年収：600万円
現在の金融資産：預貯金3500万円、リスク資産1億5000万円
これまでの年金加入期間：共済年金（厚生年金）480カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：13万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：不動産収益60万円、債券利子160万円、株式配当240万円（全て年額）
配偶者の年金や収入：障害年金60万円（年額）
支出：35万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「質素な生活をしているので、特段大きな支出がなく、孫（へのお小遣い）や冠婚葬祭にも不自由を感じたことはない」と語っています。
とはいえ「公務員勤めと水稲農業4ヘクタールの兼業と株式投資で収入を涵養（かんよう＝増やす努力）した。生活は質素を心掛け、虚栄や華美は避けて生活した。子どもには国立大学の医学部を卒業させたが、奨学金を活用し質素な生活をしてもらった」とあり、老後に向けて着実に備えてきた様子です。
ただ、実際に年金生活を迎えた今、老後資金は「5000万円」程度でもよかったのでは、と感じているそう。
「必要なものには必要なだけ使った」が、今の資産は使い切れないとあります。
「完全な満足は人間の欲だと思う。満足を知る心が大事」とその理由を語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「人それぞれ、自分ができると思う精いっぱい頑張ればよいと思う」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
