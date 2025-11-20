「貴重な映像」フワちゃん、きついトレーニング風景公開「凄すぎ 俺なら泣く」「見てるだけで疲れた」
タレントでプロレスラーのフワちゃんは11月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。きつそうなトレーニング風景を披露しました。
【動画】厳しいトレーニング風景
コメントでは、「がんばれ〜見ているだけで足がつりそう」「すごすぎ」「見てるだけで疲れた」「自分の信念変えない所好き」「こんな貴重な映像出してもらって嬉しいな」「ジャンプもずっと高いし動きが早いしすごい！！！」「素人目線だけどジャンプ力落ちないしペースも落ちないしやっぱりフワちゃんすごい！！！天才！！！」「凄すぎ 俺なら泣く」などの声が寄せられました。
9日には「11月7日に後楽園ホールに登壇し、皆様にご挨拶をさせていただきました」と報告し、その時の動画を載せているスターダムワールド公式Xのポストを引用しました。「この1年半のこと、プロレスへの想いを、お話しました。本気の想いが伝わりますように！」とのことなので、気になる人はぜひ動画をチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【動画】厳しいトレーニング風景
「自分の信念変えない所好き」「今日もスターダム練習頑張りました！」と報告し、動画を1本載せているフワちゃん。周りの選手たちに合わせてフワちゃんが膝を上げたり、ジャンプしたりしています。「これは、1分間の激しい動き×3セット」と説明し、「新人が毎日必ずやるメニュー 人生で1番長い1分です！！」とつづっています。
「本気の想いが伝わりますように！」7日のポストで「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」と自身の言動を謝罪し、「本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と報告していたフワちゃん。その後はプロレスラーとしての活動をメインに発信しています。
9日には「11月7日に後楽園ホールに登壇し、皆様にご挨拶をさせていただきました」と報告し、その時の動画を載せているスターダムワールド公式Xのポストを引用しました。「この1年半のこと、プロレスへの想いを、お話しました。本気の想いが伝わりますように！」とのことなので、気になる人はぜひ動画をチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)