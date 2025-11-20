北海道を拠点にタレントとして活動し、“Ｆビレッジ”の魅力を発信する「Ｆビレッジアンバサダー」を務める滝谷美夢が、自身初となる単独イベント『Ｍｅ Ｙｏｕ Ｒｅｍｉｘ（ミーユーリミックス）』を来年２月１４日に札幌の「ｃｕｂｅ ｇａｒｄｅｎ」で開催することが２０日、所属事務所から発表された。

イベントでは歌唱に挑戦することも決まっており、ＤＴＭユニット「パソコン音楽クラブ」作詞、作曲、プロデュースによるオリジナル楽曲の披露も予定されている。

滝谷は「私にとっては、待ちに待った初めての単独イベントとなります。これまで応援してくださった皆さんに、まずは心からの感謝をお伝えさせてください。そして、今回は幼い頃から大好きだった歌うことにも挑戦します。これからも共に歩んでくださる皆さんへ。私とあなただけの特別な空間で、感謝の気持ちと音楽への想いを精一杯込めてお届けします！」とメッセージを寄せた。

全席指定でチケットは４０００円。別途ドリンク代６００円となっている。ファンクラブ先行は１１月２１日正午からエントリー開始。一般発売は１２月２０日となっている。詳細は「クリエイティブオフィスキュー」公式ホームページまで。