¡Ú£Í£Ì£Â¡Û£×£ÓÄ¾¸å¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¡¡¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤ÎÀËÊÌ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬à¶Ê²òá¡ÖÄ©È¯Åª¤À¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£³Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀïÎÏÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤³¤½£±£¸»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Î¼éÈ÷¸Ç¤á¤äÂåÁö¤È¤·¤Æ³èÌö¡££×£ÓÂè£¶Àï¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿³È½¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¹¥È½ÃÇ¤Ç¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤Ç¼ý¤Þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤«¤é£±½µ´Ö¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤º£·î£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ë£´£°¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬ÅÅ·â·èÄê¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ£Ì£Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤òÊª¸ì¤ëµÞÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÎÀËÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆ±£²£°Æü¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ë¡Ö¹¬±¿¤òµ§¤ë¡×¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÊÌ¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë°Õ¿Þ¤»¤º¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎàÁÈ¿¥ÎÏá¤Î°ã¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Î±É¸÷¡¢£Í£Ö£ÐÁª¼ê¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¹µ¤¨Áª¼ê¤òÀïÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¤Ïµ¿ÌäÉä¤Î¤Ä¤¯°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÂÐºö¤ËÈèÊÀ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤¨¤¿¿ÍÊª¤Î¡Ø¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê½Å°µ¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¤òÀ¸¤«¤¹¤â»¦¤¹¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¼êÏÓ¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¡Ö¾¯¤·Ä©È¯Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤À¡£°Õ¿Þ¤·¤¿¤«¤Ï¤µ¤ÆÃÖ¤¡×¤È¤·¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¹Ô´Ö¤òÆÉ¤à¤Ê¤é¡Ë¡Ø¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡×¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤È²ò¼á¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°Õ¿Þ¤»¤º¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¥Á¡¼¥àÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²Ý¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ËàÄÉ¤¤ÂÇ¤Áá¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£