「もう母の言いなりにはならない」大人になってやっと気づいた私の本音【“生きづまる”私たち〜さやかの葛藤 後編】
「なんで私ばっかり…？」--家事、育児、仕事、親の介護。気づけばすべてを背負い、自分の時間も心の余裕も失い、身動きが取れなくなっている女性たち。
「働きたい。でも働けない」「社会に必要とされていない気がする」「どうせ私にはムリ」
そんなモヤモヤを抱えて「生きづまって」いる彼女たちの前に、ある日フッと現れるマダムスズコ。マダムの何気ないひと言が気持ちに変化をもたらして…。
【“生きづまる”私たち〜さやかの葛藤】
5歳の女の子・りんは、ちょっと個性的で恐竜が大好き。
そんなりんへの祖母からのプレゼントは、まさかの「フリルのワンピース」だった。
「女の子らしくしなきゃね」と言う祖母の言葉に、母・さやか（33歳）はハッとする。
それはかつて自分も母から言われ続け、苦しめられた言葉だったのだ。
“女の子らしさ”という価値観の鎖を、今度こそ断ち切ることができるのか？
さやかは迷いながらも、娘・りんを守るために動き出す--。
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』