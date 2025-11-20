テクニカルポイント ドル円 主要ポイントすべて超える
157.35 現値
156.81 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.64 エンベロープ1%上限（10日間）
155.42 一目均衡表・転換線
155.09 10日移動平均
154.15 21日移動平均
153.54 エンベロープ1%下限（10日間）
153.43 一目均衡表・基準線
151.50 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.27 一目均衡表・雲（上限）
149.52 100日移動平均
149.38 一目均衡表・雲（下限）
147.82 200日移動平均
主要ポイントを超えての推移、ボリンジャーバンド2シグマ上限の156.81がポイント
