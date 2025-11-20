157.35　現値
156.81　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.64　エンベロープ1%上限（10日間）
155.42　一目均衡表・転換線
155.09　10日移動平均
154.15　21日移動平均
153.54　エンベロープ1%下限（10日間）
153.43　一目均衡表・基準線
151.50　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.27　一目均衡表・雲（上限）
149.52　100日移動平均
149.38　一目均衡表・雲（下限）
147.82　200日移動平均

主要ポイントを超えての推移、ボリンジャーバンド2シグマ上限の156.81がポイント