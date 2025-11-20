きょうは前線が近づく影響で、北日本の日本海側や北陸で雨の降る所があるでしょう。北海道は夜遅い時間帯ほど、本降りの雨になりそうです。関東から九州は広く晴れるでしょう。太平洋側を中心に空気が乾燥するため、体調管理や火の取り扱いにはお気をつけください。

けさは今季一番の冷え込みの所もありましたが、日中の気温はきのうと同じか高くなります。北日本では、きのうより大幅に高くなるでしょう。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：10℃ 釧路：9℃

青森 ：12℃ 盛岡：10℃

仙台 ：14℃ 新潟：14℃

長野 ：12℃ 金沢：16℃

名古屋：15℃ 東京：15℃

大阪 ：15℃ 岡山：16℃

広島 ：17℃ 松江：16℃

高知 ：17℃ 福岡：16℃

鹿児島：18℃ 那覇：23℃

あすは東北の日本海側と北陸で雨が降り、山沿いや北海道では雪の所もありそうです。3連休は寒さが緩む見込みです。太平洋側では広く晴れますが、日曜日は関東でにわか雨の可能性があります。月曜日は西日本で午後ほど雨が降りやすいでしょう。来週は短い周期で寒気が流れ込みますが、強い寒気の南下はありません。このため、日々の気温の変化が大きくなりそうです。